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Galatasaray x Samsunspor: horário de início

Campeonato Turco - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 08:00 Rams Global Stadyumu

O Galatasaray recebe o Samsunspor no NEF Stadyumu, em Istambul, em duelo pela Süper Lig. Líder da tabela, o time entra em campo como claro favorito e quer ampliar sua vantagem na liderança.

O Galatasaray vive uma fase impressionante. São seis vitórias consecutivas em jogos oficiais, incluindo triunfos sobre o VfB Stuttgart e o Lille na Champions League, que reforçam a qualidade da equipe de Okan Buruk. Com 28 pontos, o Gala lidera a tabela com folga.

Já o Samsunspor atravessa uma crise profunda. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos pela liga e, mais recentemente, sofreu uma goleada por 5 a 2 diante do Istanbul Basaksehir. A equipe do técnico Nenad Bjelica ocupa a penúltima posição e precisa urgentemente de pontos.

O contraste entre as equipes dificilmente poderia ser maior. O Galatasaray marca, pressiona e vence; o Samsunspor luta para sobreviver na Süper Lig.

Também há assunto fora de campo: Ilkay Gündogan, que chegou ao Galatasaray sem custos de transferência vindo de Manchester em setembro de 2025, descartou uma mudança na janela de inverno apesar de ter jogado pouquíssimo. Aos 36 anos, ele quer conquistar títulos com o Gala e espera pacientemente por sua chance.

Confira aqui onde assistir ao jogo de hoje ao vivo e todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Galatasaray e Samsunspor?

O Galatasaray chega a este duelo com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. A mais recente foi por 4 a 3 sobre o Amed Sportif, pela Süper Lig. A equipe também venceu o VfB Stuttgart (2 a 0) e o Lille (4 a 2) na Champions League, além de superar o Fenerbahçe por 2 a 1 em um clássico. Nessas cinco partidas, o Galatasaray marcou 13 gols e sofreu quatro.

O Samsunspor venceu apenas um dos últimos cinco jogos pela liga: 1 a 0 sobre o Konyaspor, em 7 de novembro. Também sofreu derrotas para o Istanbul Basaksehir (2 a 5), o Amed Sportif (1 a 2), o Kasımpaşa (1 a 4) e o Trabzonspor (0 a 3). O Samsunspor ficou quatro partidas consecutivas sem vencer, período em que marcou apenas quatro gols e sofreu 14.

Galatasaray x Samsunspor: escalações

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