Galatasaray x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues buscam a primeira vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a sua primeira vitória na Liga dos Campeões, o visita o nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interarivo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Galatasaray x Real Madrid DATA Terça-feira, 22 de outubro LOCAL Türk Telekom - Istambul, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GALATASARAY

Assim como o Real, o Galatasaray também busca a sua primeira vitória na UCL. Vindo de um empate sem gols com o Brugge e uma derrota para o , a equipe turca, no entanto, não liga o sinal de alerta ao contrário do seu adversário.

Emre Mor e Florin Andone podem seguir no time titular, enquanto Radamel Falcao e Sofiane Feghouli são dúvidas.

Provável escalação do Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; Mor, Seri, Nzonzi, Belhanda, Babel; Andone

REAL MADRID

Na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, o Real entra em campo pressionado pela vitória nesta terça. Vindo de derrota no Campeonato Espanhol por 1 a 0 para o Mallorca, a equipe de Zinedine Zidane liga o sinal de alerta na viagem para a Turquia.

Sem contar com o goleiro Courtois, o técnico francês ainda não terá Gareth Bale, Lucas Vazquez e Modric.

Por outro lado, Eden Hazard, Dani Carvajal e Raphael Varane voltam ao time titular, assim como Toni Kroos, que se recuperou de uma tensão muscular.

Provável escalação do Real Madrid: Areola; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Rodríguez, Casemiro, Kroos; Vinícius Jr.; Benzema, Hazard

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GALATASARAY

JOGO CAMPEONATO DATA Galatasaray 3 x 2 Istanbulspor Amistoso 12 de outubro Galatasaray 3 x 2 Sivasspor Super Lig 18 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Galatasaray 27 de outubro 12h (de Brasília) Galatasaray x Rizespor Campeonato Turco 1 de setembro 13h30 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 4 x 2 Granada 5 de outubro Mallorca 1 x 0 Real Madrid La Liga 19 de outubro

Próximas partidas