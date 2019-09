Galatasaray x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Parisienses entram em campo nesta terça-feira (1), pela segunda rodada do Grupo A da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões, o visita o nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Galatasaray x PSG DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Galatasaray Arena - Istambul HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GALATASARAY

Após empatar na primeira rodada com o fora de casa, o Galatasaray se prepara para encarar os merengues no Santiago Bernabéu.

A equipe poderá contar com Younes Belhanda, que retornou no último fim de semana, após uma ausência de dois jogos por lesão. Desta forma, Emre Akbaba é o único desfalque da equipe.

Provável escalação do Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; Lemina, Nzonzi, Seri; Feghouli, Falcao, Babel

PSG

Vindo de vitória sobre o na estreia da , o PSG precisa de uma vitória nesta terça para dar um importante passo às oitavas de final.

Para o confronto, o técnico Thomas Tuchel ainda não poderá contar com Neymar, que cumpre suspensão. No entanto, terá Mbappé, que perdeu o primeiro jogo da competição.

Presnel Kimpembe e Juan Bernat retornarão ao time titular, assim como Icardi.

Provável escalação do PSG: Navas; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Mbappé, Icardi, Di María

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GALATASARAY

JOGO CAMPEONATO DATA Yeni Malatyaspor 1 x 1 Galatasaray Super Lig 22 de setembro Galatasaray 0 x 0 Fenerbahçe Super Lig 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gençlerbirligi x Galatasaray Super Lig 5 de outubro 14h (de Brasília) Galatasaray x Sivasspor Super Lig 18 de outubro 14h30 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 2 25 de setembro 0 x 1 PSG Ligue 1 28 de setembro

Próximas partidas