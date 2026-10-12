Galatasaray x Barcelona: detalhes da partida
Galatasaray e Barcelona entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Galatasaray recebe o gigante catalão em Istambul
O Galatasaray volta a jogar em casa, no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para receber o Barcelona pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Impulsionado pela atmosfera vibrante de seu estádio, o elenco de Okan Buruk busca aproveitar o bom momento no campeonato nacional para conquistar uma vitória de peso no cenário europeu, em Istambul. Para o Barcelona de Hansi Flick, a viagem à Turquia após mais uma atuação dominante no campeonato nacional representa uma oportunidade de se impor na tabela da Champions League.
Galatasaray vence o Kasımpaşa com gols no fim
O Galatasaray chega à noite de terça-feira animado após vencer o Kasımpaşa por 3 a 1 em casa, pela Süper Lig, em 9 de outubro. O zagueiro Abdülkerim Bardakcı abriu o placar no primeiro tempo, antes de Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina marcarem nos minutos finais para garantir os três pontos. Com um ataque dinâmico formado por Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, o Galatasaray leva grande poder ofensivo para a competição europeia.
Gordon e Jesus comandam vitória do Barcelona sobre o Getafe
O Barcelona viaja a Istambul com 100% de aproveitamento no campeonato nacional, após vencer o Getafe por 3 a 0, sem sofrer gols, no Spotify Camp Nou, em 10 de outubro. Os gols de Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') deram o tom da partida logo no início, antes de o zagueiro Jules Koundé confirmar a vitória no segundo tempo. Com Lamine Yamal contribuindo para a criação ao lado de Dani Olmo, Gavi e Pedri no meio-campo, o Barcelona busca manter a pressão em alta intensidade fora de casa.
Confronto no RAMS Park
Taticamente, o encontro de terça-feira coloca frente a frente as transições rápidas do Galatasaray e o jogo fluido de posse de bola do Barcelona. O Galatasaray tentará explorar Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz pelas pontas, enquanto contará com Gabriel Sara e Mario Lemina para atrapalhar a saída de bola do Barcelona. Já o Barcelona buscará controlar o ritmo por meio de Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal para penetrar a defesa central do Galatasaray. Com pontos importantes da fase de liga da Champions League em disputa, o confronto de terça-feira promete muita intensidade em Istambul.
Possíveis escalações
Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao
Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Galatasaray x Barcelona
Okan Buruk ainda não confirmou uma provável escalação do Galatasaray para a partida, e o clube não divulgou atualizações sobre lesões ou suspensões até o momento. Mais informações sobre a equipe devem ser confirmadas perto do início do jogo.
Do lado do Barcelona, Hansi Flick também não divulgou uma provável escalação, e nenhuma lista oficial de lesões ou suspensões foi disponibilizada. Jules Kounde disputa uma vaga entre os titulares após perder seu lugar para Eric Garcia, enquanto o papel reduzido de Alejandro Balde sob o comando de Flick nesta temporada aumenta a incerteza sobre a formação defensiva. Novas informações serão divulgadas à medida que a partida se aproximar.
Momento das equipes
O Galatasaray chega a esta partida após enfrentar dificuldades para manter a regularidade. A equipe de Buruk somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e onze sofridos. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Pendikspor, e os efeitos da derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Süper Lig refletem uma equipe que pode deixar espaços na defesa. A derrota por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League, no mês passado, aumenta a preocupação na competição europeia.
O retrospecto recente do Barcelona contrasta fortemente com esse cenário. A equipe de Flick venceu seus últimos cinco jogos, marcando impressionantes 24 gols e sofrendo apenas nove. A vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander e o triunfo por 5 a 1 contra o Feyenoord na Champions League mostram um ataque em alto nível. O Barcelona não perdeu pontos desde a pausa para as seleções e chega a Istambul embalado.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na Liga Europa de 2022, quando o Barcelona levou a melhor no confronto com uma vitória por 2 a 1 em Istambul, antes de garantir a classificação com um empate por 0 a 0 no Camp Nou. Antes disso, os duelos entre as equipes remontam à fase de grupos da Champions League de 2002/03, quando o Barcelona venceu nas duas ocasiões. Nos cinco encontros registrados, o Barcelona não perdeu para o Galatasaray, e a equipe turca ainda não conseguiu vencê-lo em nenhuma competição incluída nesses dados.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D