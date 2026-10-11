Galatasaray x Barcelona na Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Galatasaray x Barcelona: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray e Barcelona entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Galatasaray recebe o gigante catalão em Istambul

O Galatasaray volta a jogar em casa, no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para receber o Barcelona pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Impulsionado pelo apoio da torcida, o elenco de Okan Buruk tenta aproveitar o bom desempenho no campeonato nacional para conquistar uma vitória de peso no cenário europeu em Istambul. Para o Barcelona de Hansi Flick, a viagem à Turquia após mais uma atuação dominante no campeonato nacional é uma oportunidade de ganhar terreno na tabela da Champions League.

Getty Images

Gols nos minutos finais garantem vitória do Galatasaray sobre o Kasımpaşa

O Galatasaray chega à noite de terça-feira animado após vencer o Kasımpaşa por 3 a 1 em casa, pela Süper Lig, em 9 de outubro. O zagueiro Abdülkerim Bardakcı abriu o placar no primeiro tempo, antes de Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina marcarem nos minutos finais para garantir os três pontos. Com um ataque dinâmico que conta com Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, o Galatasaray leva grande poder ofensivo para a disputa europeia.

Getty Images

Gordon e Jesus impulsionam vitória do Barcelona sobre o Getafe

O Barcelona viaja a Istambul com uma campanha perfeita no campeonato nacional após vencer o Getafe por 3 a 0, sem sofrer gols, no Spotify Camp Nou, em 10 de outubro. Os gols de Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') no início da partida deram o tom do jogo, antes de o zagueiro Jules Koundé confirmar a vitória no segundo tempo. Com Lamine Yamal dando criatividade à equipe ao lado de Dani Olmo, Gavi e Pedri no meio-campo, o Barcelona busca manter a pressão em ritmo intenso fora de casa.

Duelo no RAMS Park

Taticamente, o confronto de terça-feira coloca frente a frente as transições rápidas do Galatasaray e o jogo fluido de posse de bola do Barcelona. O Galatasaray tentará explorar Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz pelos lados do campo, enquanto conta com Gabriel Sara e Mario Lemina para atrapalhar a saída de bola do Barcelona. Já o Barcelona buscará controlar o ritmo com Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal para superar a defesa do Galatasaray pelo centro. Com pontos importantes da fase de liga da Champions League em jogo, o duelo de terça-feira promete ser intenso em Istambul.

Notícias das equipes e elencos

Okan Buruk ainda não confirmou uma provável escalação do Galatasaray para a partida, e o clube não divulgou informações sobre lesões ou suspensões até o momento. Mais notícias sobre a equipe devem ser confirmadas perto do início do jogo.

Do lado do Barcelona, Hansi Flick também não divulgou uma provável escalação, e nenhuma lista oficial de jogadores lesionados ou suspensos foi disponibilizada. Jules Kounde disputa uma vaga entre os titulares após perder seu lugar para Eric Garcia, enquanto a redução do espaço de Alejandro Balde sob o comando de Flick nesta temporada aumenta a indefinição sobre a formação defensiva. Novas informações devem surgir à medida que a partida se aproxima.

Momento das equipes

O Galatasaray chega a este confronto após ter dificuldades para manter a regularidade. A equipe de Buruk somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e 11 sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Pendikspor, e os efeitos da derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Süper Lig refletem uma equipe que pode ser vulnerável na defesa. A derrota por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League no mês passado aumenta a preocupação na competição europeia.

O retrospecto recente do Barcelona é bem diferente. A equipe de Flick venceu seus últimos cinco jogos, marcando impressionantes 24 gols e sofrendo apenas nove. A vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander e o triunfo por 5 a 1 diante do Feyenoord na Champions League mostram um ataque em alto nível. O Barcelona não perdeu pontos desde a pausa para as seleções e chega a Istambul em grande fase.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na Liga Europa de 2022, quando o Barcelona levou a melhor no confronto com uma vitória por 2 a 1 em Istambul, antes de um empate por 0 a 0 no Camp Nou garantir sua classificação. Antes disso, os duelos entre as equipes remontam à fase de grupos da Champions League 2002/03, na qual o Barcelona venceu as duas partidas. Nos cinco encontros registrados, o Barcelona não perdeu para o Galatasaray, e a equipe turca ainda não conseguiu vencê-lo em nenhuma competição incluída nesses dados.