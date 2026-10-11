Galatasaray x Barcelona na Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Galatasaray x Barcelona: detalhes da partida
Galatasaray e Barcelona entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Galatasaray recebe o gigante catalão em Istambul
O Galatasaray volta a jogar em casa, no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para receber o Barcelona pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Impulsionado pelo apoio da torcida, o elenco de Okan Buruk tenta aproveitar o bom desempenho no campeonato nacional para conquistar uma vitória de peso no cenário europeu em Istambul. Para o Barcelona de Hansi Flick, a viagem à Turquia após mais uma atuação dominante no campeonato nacional é uma oportunidade de ganhar terreno na tabela da Champions League.
Gols nos minutos finais garantem vitória do Galatasaray sobre o Kasımpaşa
O Galatasaray chega à noite de terça-feira animado após vencer o Kasımpaşa por 3 a 1 em casa, pela Süper Lig, em 9 de outubro. O zagueiro Abdülkerim Bardakcı abriu o placar no primeiro tempo, antes de Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina marcarem nos minutos finais para garantir os três pontos. Com um ataque dinâmico que conta com Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, o Galatasaray leva grande poder ofensivo para a disputa europeia.
Gordon e Jesus impulsionam vitória do Barcelona sobre o Getafe
O Barcelona viaja a Istambul com uma campanha perfeita no campeonato nacional após vencer o Getafe por 3 a 0, sem sofrer gols, no Spotify Camp Nou, em 10 de outubro. Os gols de Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') no início da partida deram o tom do jogo, antes de o zagueiro Jules Koundé confirmar a vitória no segundo tempo. Com Lamine Yamal dando criatividade à equipe ao lado de Dani Olmo, Gavi e Pedri no meio-campo, o Barcelona busca manter a pressão em ritmo intenso fora de casa.
Duelo no RAMS Park
Taticamente, o confronto de terça-feira coloca frente a frente as transições rápidas do Galatasaray e o jogo fluido de posse de bola do Barcelona. O Galatasaray tentará explorar Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz pelos lados do campo, enquanto conta com Gabriel Sara e Mario Lemina para atrapalhar a saída de bola do Barcelona. Já o Barcelona buscará controlar o ritmo com Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal para superar a defesa do Galatasaray pelo centro. Com pontos importantes da fase de liga da Champions League em jogo, o duelo de terça-feira promete ser intenso em Istambul.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Galatasaray x Barcelona
Okan Buruk ainda não confirmou uma provável escalação do Galatasaray para a partida, e o clube não divulgou informações sobre lesões ou suspensões até o momento. Mais notícias sobre a equipe devem ser confirmadas perto do início do jogo.
Do lado do Barcelona, Hansi Flick também não divulgou uma provável escalação, e nenhuma lista oficial de jogadores lesionados ou suspensos foi disponibilizada. Jules Kounde disputa uma vaga entre os titulares após perder seu lugar para Eric Garcia, enquanto a redução do espaço de Alejandro Balde sob o comando de Flick nesta temporada aumenta a indefinição sobre a formação defensiva. Novas informações devem surgir à medida que a partida se aproxima.
Momento das equipes
O Galatasaray chega a este confronto após ter dificuldades para manter a regularidade. A equipe de Buruk somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e 11 sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Pendikspor, e os efeitos da derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Süper Lig refletem uma equipe que pode ser vulnerável na defesa. A derrota por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League no mês passado aumenta a preocupação na competição europeia.
O retrospecto recente do Barcelona é bem diferente. A equipe de Flick venceu seus últimos cinco jogos, marcando impressionantes 24 gols e sofrendo apenas nove. A vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander e o triunfo por 5 a 1 diante do Feyenoord na Champions League mostram um ataque em alto nível. O Barcelona não perdeu pontos desde a pausa para as seleções e chega a Istambul em grande fase.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na Liga Europa de 2022, quando o Barcelona levou a melhor no confronto com uma vitória por 2 a 1 em Istambul, antes de um empate por 0 a 0 no Camp Nou garantir sua classificação. Antes disso, os duelos entre as equipes remontam à fase de grupos da Champions League 2002/03, na qual o Barcelona venceu as duas partidas. Nos cinco encontros registrados, o Barcelona não perdeu para o Galatasaray, e a equipe turca ainda não conseguiu vencê-lo em nenhuma competição incluída nesses dados.
Classificação
|#
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|GC
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|P
|Sequência
|1
|1
|1
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|6
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|+5
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|3
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|13
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|0
|2
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|+1
|3
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|13
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|0
|0
|2
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|3
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D
|27
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D
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D
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D
|32
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|0
|1
|1
|4
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|33
|1
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|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
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|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
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|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D