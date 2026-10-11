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Galatasaray x Barcelona na Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Galatasaray x Barcelona
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Prévia completa do confronto entre Galatasaray S.K. e FC Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados recentes nos campeonatos nacionais, o momento das equipes e os principais pontos de atenção para o duelo da segunda rodada, nesta terça-feira à noite, no RAMS Park, em Istambul.

Galatasaray x Barcelona: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
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Galatasaray e Barcelona entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Galatasaray recebe o gigante catalão em Istambul

O Galatasaray volta a jogar em casa, no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para receber o Barcelona pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Impulsionado pelo apoio da torcida, o elenco de Okan Buruk tenta aproveitar o bom desempenho no campeonato nacional para conquistar uma vitória de peso no cenário europeu em Istambul. Para o Barcelona de Hansi Flick, a viagem à Turquia após mais uma atuação dominante no campeonato nacional é uma oportunidade de ganhar terreno na tabela da Champions League.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Gols nos minutos finais garantem vitória do Galatasaray sobre o Kasımpaşa

O Galatasaray chega à noite de terça-feira animado após vencer o Kasımpaşa por 3 a 1 em casa, pela Süper Lig, em 9 de outubro. O zagueiro Abdülkerim Bardakcı abriu o placar no primeiro tempo, antes de Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina marcarem nos minutos finais para garantir os três pontos. Com um ataque dinâmico que conta com Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, o Galatasaray leva grande poder ofensivo para a disputa europeia.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon e Jesus impulsionam vitória do Barcelona sobre o Getafe

O Barcelona viaja a Istambul com uma campanha perfeita no campeonato nacional após vencer o Getafe por 3 a 0, sem sofrer gols, no Spotify Camp Nou, em 10 de outubro. Os gols de Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') no início da partida deram o tom do jogo, antes de o zagueiro Jules Koundé confirmar a vitória no segundo tempo. Com Lamine Yamal dando criatividade à equipe ao lado de Dani Olmo, Gavi e Pedri no meio-campo, o Barcelona busca manter a pressão em ritmo intenso fora de casa.

Duelo no RAMS Park

Taticamente, o confronto de terça-feira coloca frente a frente as transições rápidas do Galatasaray e o jogo fluido de posse de bola do Barcelona. O Galatasaray tentará explorar Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz pelos lados do campo, enquanto conta com Gabriel Sara e Mario Lemina para atrapalhar a saída de bola do Barcelona. Já o Barcelona buscará controlar o ritmo com Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal para superar a defesa do Galatasaray pelo centro. Com pontos importantes da fase de liga da Champions League em jogo, o duelo de terça-feira promete ser intenso em Istambul.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Galatasaray x Barcelona

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formação
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Time titular

Barcelona

Técnico

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk ainda não confirmou uma provável escalação do Galatasaray para a partida, e o clube não divulgou informações sobre lesões ou suspensões até o momento. Mais notícias sobre a equipe devem ser confirmadas perto do início do jogo.

Do lado do Barcelona, Hansi Flick também não divulgou uma provável escalação, e nenhuma lista oficial de jogadores lesionados ou suspensos foi disponibilizada. Jules Kounde disputa uma vaga entre os titulares após perder seu lugar para Eric Garcia, enquanto a redução do espaço de Alejandro Balde sob o comando de Flick nesta temporada aumenta a indefinição sobre a formação defensiva. Novas informações devem surgir à medida que a partida se aproxima.

Momento das equipes

GAL

GAL - Sequência

SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
E3-3
KAS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BAR

BAR - Sequência

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Galatasaray chega a este confronto após ter dificuldades para manter a regularidade. A equipe de Buruk somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e 11 sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Pendikspor, e os efeitos da derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Süper Lig refletem uma equipe que pode ser vulnerável na defesa. A derrota por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League no mês passado aumenta a preocupação na competição europeia.

O retrospecto recente do Barcelona é bem diferente. A equipe de Flick venceu seus últimos cinco jogos, marcando impressionantes 24 gols e sofrendo apenas nove. A vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander e o triunfo por 5 a 1 diante do Feyenoord na Champions League mostram um ataque em alto nível. O Barcelona não perdeu pontos desde a pausa para as seleções e chega a Istambul em grande fase.

Histórico do confronto

Confrontos

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Liga Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
2Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu na Liga Europa de 2022, quando o Barcelona levou a melhor no confronto com uma vitória por 2 a 1 em Istambul, antes de um empate por 0 a 0 no Camp Nou garantir sua classificação. Antes disso, os duelos entre as equipes remontam à fase de grupos da Champions League 2002/03, na qual o Barcelona venceu as duas partidas. Nos cinco encontros registrados, o Barcelona não perdeu para o Galatasaray, e a equipe turca ainda não conseguiu vencê-lo em nenhuma competição incluída nesses dados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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