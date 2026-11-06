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Galatasaray x Amed Sportif: horário do jogo
O Galatasaray recebe o Amed Sportif no NEF Stadyumu, em Istambul, para um confronto pela Süper Lig. Líder da tabela, o Galatasaray entra como amplo favorito diante do segundo colocado.
A equipe do técnico Okan Buruk vive uma fase impressionante. Cinco vitórias seguidas, incluindo um 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League e um 2 a 1 no clássico da cidade contra o Fenerbahçe, ressaltam a força do maior campeão turco.
O Amed Sportif chega a Istambul como um adversário surpreendentemente forte. O técnico Besnik Hasi colocou a equipe no caminho certo: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com um contundente 5 a 1 sobre o Eyupspor na partida mais recente.
O duelo entre o time de Istambul acostumado a vencer e o azarão em ascensão promete um confronto interessante na Süper Lig. O Galatasaray tentará aproveitar o mando de campo para consolidar a liderança.
Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o streaming ao vivo e o horário do jogo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Galatasaray e Amed Sportif?
O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos oficiais, uma sequência notável. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Antes, o clube bateu o Konyaspor por 4 a 0 e venceu o clássico da cidade contra o Fenerbahçe por 2 a 1. Ao todo, o Galatasaray marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
O Amed Sportif chega a Istambul com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Eyupspor. A equipe também venceu o Samsunspor por 2 a 1 fora de casa. Em cinco partidas, o Amed Sportif marcou 12 gols e sofreu seis.
Galatasaray x Amed Sportif: escalações
Prováveis escalações de Galatasaray x Amed Sportif
Técnico
- O. Buruk
Galatasaray x Amed Sportif: momento das equipes
Galatasaray x Amed Sportif: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Galatasaray x Amed Sportif: as tabelas de classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|8
|1
|1
|23
|12
|+11
|25
V
V
V
V
D
|2
|10
|7
|2
|1
|25
|11
|+14
|23
V
V
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E
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|3
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|7
|1
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|24
|8
|+16
|22
V
V
V
V
V
|4
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|+6
|20
V
E
V
V
D
|5
|10
|6
|1
|3
|20
|12
|+8
|19
E
V
D
V
D
|6
|10
|5
|1
|4
|24
|10
|+14
|16
D
D
V
V
V
|7
|10
|5
|1
|4
|21
|16
|+5
|16
V
D
V
V
D
|8
|10
|5
|1
|4
|11
|9
|+2
|16
E
V
D
D
V
|9
|10
|4
|3
|3
|21
|17
|+4
|15
V
V
V
V
E
|10
|10
|4
|2
|4
|17
|16
|+1
|14
V
D
V
E
V
|11
|10
|4
|2
|4
|9
|15
|-6
|14
D
V
V
E
V
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|16
|-7
|12
D
D
D
E
V
|13
|10
|3
|2
|5
|11
|15
|-4
|11
E
D
D
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|12
|18
|-6
|11
V
D
D
E
D
|15
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|-7
|8
D
V
D
E
E
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|19
|-10
|8
D
D
D
D
D
|17
|10
|1
|1
|8
|10
|26
|-16
|4
D
D
D
D
D
|18
|10
|1
|0
|9
|3
|28
|-25
|3
D
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D
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D