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Galatasaray x Amed Sportif: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 11 7 de nov. de 2026 - 11:00 Rams Global Stadyumu

O Galatasaray recebe o Amed Sportif no NEF Stadyumu, em Istambul, para um confronto pela Süper Lig. Líder da tabela, o Galatasaray entra como amplo favorito diante do segundo colocado.

A equipe do técnico Okan Buruk vive uma fase impressionante. Cinco vitórias seguidas, incluindo um 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League e um 2 a 1 no clássico da cidade contra o Fenerbahçe, ressaltam a força do maior campeão turco.

O Amed Sportif chega a Istambul como um adversário surpreendentemente forte. O técnico Besnik Hasi colocou a equipe no caminho certo: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com um contundente 5 a 1 sobre o Eyupspor na partida mais recente.

O duelo entre o time de Istambul acostumado a vencer e o azarão em ascensão promete um confronto interessante na Süper Lig. O Galatasaray tentará aproveitar o mando de campo para consolidar a liderança.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o streaming ao vivo e o horário do jogo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Galatasaray e Amed Sportif?

O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos oficiais, uma sequência notável. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Antes, o clube bateu o Konyaspor por 4 a 0 e venceu o clássico da cidade contra o Fenerbahçe por 2 a 1. Ao todo, o Galatasaray marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Amed Sportif chega a Istambul com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Eyupspor. A equipe também venceu o Samsunspor por 2 a 1 fora de casa. Em cinco partidas, o Amed Sportif marcou 12 gols e sofreu seis.

Galatasaray x Amed Sportif: escalações

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Galatasaray x Amed Sportif: histórico de confrontos diretos

Galatasaray x Amed Sportif: as tabelas de classificação