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Campeonato Turco
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Rams Global Stadyumu
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Galatasaray x Amed Sportif ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Galatasaray x Amed Sportif
Galatasaray
Amed Sportif
Campeonato Turco

Pela Süper Lig, o Galatasaray enfrenta o Amed Sportif. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Galatasaray x Amed Sportif: horário do jogo

crest
Campeonato Turco - Rodada 11
Rams Global Stadyumu

O Galatasaray recebe o Amed Sportif no NEF Stadyumu, em Istambul, para um confronto pela Süper Lig. Líder da tabela, o Galatasaray entra como amplo favorito diante do segundo colocado.

A equipe do técnico Okan Buruk vive uma fase impressionante. Cinco vitórias seguidas, incluindo um 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League e um 2 a 1 no clássico da cidade contra o Fenerbahçe, ressaltam a força do maior campeão turco.

O Amed Sportif chega a Istambul como um adversário surpreendentemente forte. O técnico Besnik Hasi colocou a equipe no caminho certo: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com um contundente 5 a 1 sobre o Eyupspor na partida mais recente.

O duelo entre o time de Istambul acostumado a vencer e o azarão em ascensão promete um confronto interessante na Süper Lig. O Galatasaray tentará aproveitar o mando de campo para consolidar a liderança.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão, o streaming ao vivo e o horário do jogo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Galatasaray e Amed Sportif?

O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos oficiais, uma sequência notável. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Antes, o clube bateu o Konyaspor por 4 a 0 e venceu o clássico da cidade contra o Fenerbahçe por 2 a 1. Ao todo, o Galatasaray marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Amed Sportif chega a Istambul com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Eyupspor. A equipe também venceu o Samsunspor por 2 a 1 fora de casa. Em cinco partidas, o Amed Sportif marcou 12 gols e sofreu seis.

GAL

GAL - Sequência

GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
STU
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMS

AMS - Sequência

BJK
V3-2
GEN
E2-2
KSP
V1-0
SAM
V1-2
EYU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Galatasaray x Amed Sportif: escalações

Prováveis escalações de Galatasaray x Amed Sportif

Técnico

  • O. Buruk

Galatasaray x Amed Sportif: momento das equipes

GAL

GAL - Sequência

GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
STU
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMS

AMS - Sequência

BJK
V3-2
GEN
E2-2
KSP
V1-0
SAM
V1-2
EYU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Galatasaray x Amed Sportif: histórico de confrontos diretos

Confrontos

GalatasarayEmpateAmed Sportif
1
0
1
Copa da Turquia
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
2
FJ
Copa da Turquia
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
4
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Galatasaray x Amed Sportif: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
V
V
V
V
D
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
V
V
V
E
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
E
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
E
V
D
V
D
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
E
V
D
D
V
9
GoztepeGoztepeGOZ
104332117+415
V
V
V
V
E
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
V
D
V
E
V
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
E
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
E
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
E
D
D
D
E
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
E
D
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
D
V
D
E
E
16
GaziantepGaziantepGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
D
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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