Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
Traduzido por

Galatasaray: todas as informações sobre a transmissão em um só lugar. Quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet?

Galatasaray
Campeonato Turco
Liga dos Campeões

Quando o Galatasaray de Istambul joga, o interesse há muito deixou de se limitar à Turquia. Na Alemanha, muitos torcedores também acompanham os jogos com entusiasmo. O SPOX traz todas as informações sobre a transmissão das partidas da Süper Lig, da Liga dos Campeões e da Copa da Turquia.

O maior campeão da Turquia quer voltar a terminar a Süper Lig no topo, mas também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?

Como assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na TV e por streaming na Süper Lig, na Champions League e na Türkiye Kupasi

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não têm os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN-Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com o pacote esportivo, disponível por 119 euros ao ano.

Na temporada 2025/26, os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League são exibidos na Alemanha principalmente pelo DAZN. Considerado a "casa da Champions League", o serviço de streaming transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto no popular formato de transmissão simultânea de jogos. Para os torcedores do campeão turco, o DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo as atuações do Gala na principal competição europeia.

Encontre a melhor oferta para vocêAssine agora!

Próximas partidas
GAL

GAL

Campeonato Turco

26 de out. de 2026

FB

FB

Há, porém, outra opção: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

Assine o Amazon Prime VideoO principal jogo da Champions League de cada terça-feira, com exclusividade no Prime Video!

Da temporada 2027/28 até 2030/31, inclusive, a maior parte das transmissões da Champions League ficará com o Paramount+, enquanto o DAZN não obteve direitos na distribuição. 

Atualmente, não há transmissões dos jogos da Türkiye Kupasi na Alemanha pela TV aberta ou por streaming. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser acompanhadas ao vivo na TV aberta

Assista ao vivo de qualquer lugar do mundo com a Nord VPNAdquira a Nord VPN

Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Tempo real no SPOX

No site do SPOX, você encontra a cobertura em tempo real de jogos selecionados da Champions League para ficar sempre por dentro do que acontece. Acesse aqui.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Conheça o clube

Fundação1º de outubro de 1905
Títulos da liga25
Títulos da copa19
Títulos da Champions League0
Jogador com mais partidasBülent Korkmaz

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google