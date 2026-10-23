O maior campeão da Turquia quer voltar a terminar a Süper Lig no topo, mas também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.
Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?
Como assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na TV e por streaming na Süper Lig, na Champions League e na Türkiye Kupasi
A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não têm os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.
Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN-Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com o pacote esportivo, disponível por 119 euros ao ano.
Há, porém, outra opção: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.
Da temporada 2027/28 até 2030/31, inclusive, a maior parte das transmissões da Champions League ficará com o Paramount+, enquanto o DAZN não obteve direitos na distribuição.
Atualmente, não há transmissões dos jogos da Türkiye Kupasi na Alemanha pela TV aberta ou por streaming. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser acompanhadas ao vivo na TV aberta
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Tempo real no SPOX
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Conheça o clube
|Fundação
|1º de outubro de 1905
|Títulos da liga
|25
|Títulos da copa
|19
|Títulos da Champions League
|0
|Jogador com mais partidas
|Bülent Korkmaz