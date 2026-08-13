Galatasaray recebe proposta de nada menos que 130 milhões de euros por Victor Osimhen

O Galatasaray recebeu uma proposta do Al-Hilal no valor de 130 milhões de euros por Victor Osimhen. A informação é de Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, nesta quinta-feira. Os turcos, porém, não estão dispostos a liberar o atacante.

A proposta já teria sido feita verbalmente na quarta-feira por um intermediário. Ele agiu em nome do Al-Hilal, o 21 vezes campeão saudita.

O Galatasaray, no entanto, respondeu de forma clara. O clube não está disposto a negociar e, portanto, não tem a intenção de abrir conversas.

O interesse do Al-Hilal em Osimhen não pode ser dissociado da saída de Marcos Leonardo no início deste verão. O brasileiro se transferiu para o Ajax por pouco menos de 20 milhões de euros.

Leonardo foi de grande importância para o Al-Hilal nos últimos anos. Em 82 partidas oficiais, o atacante somou 48 gols e 5 assistências.

Osimhen é oficialmente jogador do Galatasaray há um ano. Antes disso, ele já havia sido emprestado pelo Napoli por uma temporada, mas no ano passado o clube turco o contratou em definitivo por 75 milhões de euros.

Em Istambul, o artilheiro nigeriano ainda tem contrato até meados de 2029. O Transfermarkt avalia atualmente seu valor de mercado em 75 milhões de euros.