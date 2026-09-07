O recordista de títulos da Turquia quer não apenas voltar a ficar no topo da Süper Lig, mas também brigar por taças em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas em diferentes plataformas. Quais emissoras transmitem os jogos do Gala, você confere aqui.

Galatasaray Istambul, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e no streaming?

Assista ao vivo na TV e no streaming aos jogos do Galatasaray Istambul na Süper Lig, na Champions League e na Türkiye Kupasi

A Süper Lig turca não é exibida na Alemanha na TV aberta. Grandes plataformas, como DAZN ou Sky, não possuem os direitos da liga turca. Em vez disso, eles pertencem com exclusividade à beIN Sports.

Pela plataforma Digiturk Euro, os jogos ainda podem ser vistos ao vivo também na Alemanha, já que as transmissões da beIN Sports são disponibilizadas por lá. Para assistir às partidas, os torcedores precisam da assinatura da Digiturk Euro com pacote esportivo, disponível por 119 euros por ano.

Os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League na temporada 2025/26 poderão ser vistos na Alemanha principalmente na DAZN. O serviço de streaming é considerado a "casa da Champions League" e exibe cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto em jogos avulsos quanto na popular transmissão simultânea. Para os torcedores do campeão turco, a DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo as atuações do Gala na principal competição da Europa.

No entanto, há outra plataforma: o principal jogo da Champions League é exibido com exclusividade toda terça-feira no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28 até 2030/31, inclusive, a transmissão da Champions League ficará majoritariamente com a Paramount+, enquanto a DAZN ficou sem direitos na divisão.

Atualmente, não há transmissões na Alemanha em TV aberta ou streaming dos jogos da Türkiye Kupasi, portanto as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na televisão aberta

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