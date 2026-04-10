Galatasaray Istambul, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do Gala ao vivo pela TV e pelo livestream?

O clube turco recordista de títulos não quer apenas voltar ao topo da Süper Lig – a equipe também está em busca de títulos em outras competições. No entanto, para acompanhar todos os jogos ao vivo, os torcedores precisam de várias assinaturas em diferentes provedores. Descubra aqui quais canais transmitirão os jogos do Galatasaray.

Galatasaray Istambul, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao Galatasaray Istambul na Süper Lig, na Liga dos Campeões e na Türkiye Kupasi ao vivo na TV e por livestream

A Süper Lig turca não é transmitida na TV aberta na Alemanha. Grandes provedores como DAZN ou Sky não possuem direitos sobre a liga turca. Em vez disso, esses direitos são exclusivos da beIN Sports.

No entanto, através da operadora Digiturk Euro, os jogos também podem ser assistidos ao vivo aqui, já que as transmissões da beIN Sports são transmitidas por ela. Para poder assistir aos jogos, os torcedores precisam da assinatura Digiturk Euro, incluindo o pacote de esportes, disponível por 119 euros por ano.

Os jogos do Galatasaray na Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2025/26 poderão ser assistidos na Alemanha principalmente pela DAZN. O serviço de streaming é considerado o “lar da Liga dos Campeões” e transmite cerca de 90% de todos os jogos ao vivo – tanto individualmente quanto no popular formato de conferência. Para os torcedores do campeão turco, o DAZN é, portanto, o principal canal para acompanhar ao vivo as atuações do Gala na principal competição europeia.

No entanto, há mais uma opção: o grande jogo da Liga dos Campeões é transmitido todas as terças-feiras, com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28 até a 2030/31, a transmissão da Liga dos Campeões ficará principalmente a cargo da Paramount+, enquanto a DAZN ficou de fora na licitação dos direitos.

Na Alemanha, atualmente não há transmissões na TV aberta ou por livestream dos jogos da Türkiye Kupasi; portanto, os jogos do Galatasaray também não podem ser assistidos ao vivo na TV aberta.

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