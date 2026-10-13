O maior campeão da Turquia quer voltar ao topo da Süper Lig, mas também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem as partidas do Gala.
Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?
Como assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na Süper Lig, na Champions League e na Copa da Turquia pela TV e por streaming
A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não detêm os direitos da liga turca. Eles pertencem exclusivamente à beIN Sports.
Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com o pacote de esportes, disponível por 119 euros ao ano.
Há, porém, outro serviço: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.
Da temporada 2027/28 até 2030/31, inclusive, a maior parte das transmissões da Champions League ficará com o Paramount+, enquanto o DAZN ficou sem direitos na distribuição.
Na Alemanha, atualmente não há transmissões dos jogos da Copa da Turquia na TV aberta nem por streaming. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Tempo real no SPOX
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Perfil do clube
|Fundação
|1º de outubro de 1905
|Títulos nacionais
|25
|Títulos de copa
|19
|Títulos da Champions League
|0
|Jogador com mais partidas
|Bülent Korkmaz