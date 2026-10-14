Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões em um só lugar. Quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e no streaming?

O maior campeão da Turquia quer voltar a ficar no topo da Süper Lig e também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Veja aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet?

Onde assistir ao Galatasaray de Istambul na Süper Lig, na Liga dos Campeões e na Copa da Turquia ao vivo na TV e pela internet

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não possuem os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com o pacote de esportes, disponível por 119 euros por ano.

Na temporada 2025/26, os jogos do Galatasaray na Liga dos Campeões da UEFA são exibidos principalmente pela DAZN na Alemanha. Considerado a "casa da Liga dos Campeões", o serviço de streaming transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto no popular formato de transmissão simultânea. Para os torcedores do campeão turco, a DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo os jogos do Gala na principal competição europeia.

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Há, porém, outra opção: o principal jogo da Liga dos Campeões de cada terça-feira é transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

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Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, a maior parte das transmissões da Liga dos Campeões ficará com o Paramount+, enquanto a DAZN não obteve direitos na distribuição.

Atualmente, os jogos da Copa da Turquia não têm transmissão na TV aberta nem por streaming na Alemanha. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta

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