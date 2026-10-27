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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões em um só lugar. Quem exibe os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?

Galatasaray
Campeonato Turco
Liga dos Campeões

Quando o Galatasaray de Istambul joga, o interesse há muito não se limita à Turquia. Na Alemanha, muitos torcedores também acompanham os jogos com entusiasmo. O SPOX conta a vocês tudo sobre a transmissão das partidas da Süper Lig, da Liga dos Campeões e da Copa da Turquia.

O maior campeão da Turquia quer voltar ao topo da Süper Lig, mas também está em busca de títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet?

Onde assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na Süper Lig, na Champions League e na Copa da Turquia

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não detêm os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam assinar o Digiturk Euro com o pacote de esportes, disponível por 119 euros por ano.

Na temporada 2025/26, os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League são exibidos na Alemanha principalmente pelo DAZN. Considerado a "casa da Champions League", o serviço de streaming transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto no popular formato de cobertura simultânea. Para os torcedores do campeão turco, o DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo os jogos do Gala na principal competição de clubes da Europa.

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Campeonato Turco

30 de out. de 2026

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Há, porém, outro serviço: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

Assine o Amazon Prime VideoO principal jogo da Champions League de cada terça-feira, com exclusividade no Prime Video!

Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, a maior parte das transmissões da Champions League ficará com o Paramount+, enquanto o DAZN não obteve direitos na distribuição. 

Atualmente, não há transmissões dos jogos da Copa da Turquia na TV aberta ou por streaming ao vivo na Alemanha. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser acompanhadas ao vivo na TV aberta

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Tempo real no SPOX

No site do SPOX, vocês encontram a cobertura em tempo real de jogos selecionados da Champions League para acompanhar tudo o que acontece. Acesse aqui.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Perfil do clube

Fundação1º de outubro de 1905
Títulos da liga25
Títulos da copa19
Títulos da Champions League0
Jogador com mais partidasBülent Korkmaz

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