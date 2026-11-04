O maior campeão da Turquia quer voltar ao topo da Süper Lig, mas também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes plataformas. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.
Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?
Como assistir ao Galatasaray de Istambul na Süper Lig, na Champions League e na Copa da Turquia ao vivo na TV e por streaming
A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes plataformas como DAZN e Sky não possuem os direitos da liga turca. Eles pertencem exclusivamente à beIN Sports.
Mesmo assim, os jogos também podem ser vistos ao vivo na Alemanha por meio da Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN Sports. Para assistir às partidas, os torcedores precisam da assinatura da Digiturk Euro com o pacote esportivo, disponível por 119 euros por ano.
Há, porém, outra plataforma: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.
Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, as transmissões da Champions League ficarão majoritariamente com a Paramount+, enquanto a DAZN não obteve direitos na distribuição.
Atualmente, não há transmissões dos jogos da Copa da Turquia na TV aberta nem por streaming na Alemanha. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta
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Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Ficha do clube
|Fundação
|1º de outubro de 1905
|Títulos nacionais
|25
|Títulos da copa
|19
|Títulos da Champions League
|0
|Jogador com mais partidas
|Bülent Korkmaz