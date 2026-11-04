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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
Traduzido por

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre a transmissão. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet?

Galatasaray
Campeonato Turco
Liga dos Campeões

Quando o Galatasaray de Istambul joga, o interesse há muito deixou de se limitar à Turquia. Na Alemanha, muitos torcedores também acompanham o time com entusiasmo. O SPOX traz todas as informações sobre a transmissão dos jogos pela Süper Lig, pela Liga dos Campeões e pela Copa da Turquia.

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✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

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✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
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✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
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O maior campeão da Turquia quer voltar ao topo da Süper Lig, mas também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes plataformas. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?

Como assistir ao Galatasaray de Istambul na Süper Lig, na Champions League e na Copa da Turquia ao vivo na TV e por streaming

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes plataformas como DAZN e Sky não possuem os direitos da liga turca. Eles pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Mesmo assim, os jogos também podem ser vistos ao vivo na Alemanha por meio da Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN Sports. Para assistir às partidas, os torcedores precisam da assinatura da Digiturk Euro com o pacote esportivo, disponível por 119 euros por ano.

Os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League na temporada 2025/26 serão exibidos na Alemanha principalmente pela DAZN. O serviço de streaming é considerado a "casa da Champions League" e transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto no popular formato de transmissão simultânea. Para os torcedores do campeão turco, a DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo os jogos do Gala na principal competição de clubes da Europa.

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Próximas partidas
GAL

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Campeonato Turco

07 de nov. de 2026

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Há, porém, outra plataforma: o principal jogo da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

Assine o Amazon Prime VideoO principal jogo da Champions League de cada terça-feira, com exclusividade no Prime Video!

Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, as transmissões da Champions League ficarão majoritariamente com a Paramount+, enquanto a DAZN não obteve direitos na distribuição. 

Atualmente, não há transmissões dos jogos da Copa da Turquia na TV aberta nem por streaming na Alemanha. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Tempo real no SPOX

No site do SPOX, você encontra a cobertura em tempo real de jogos selecionados da Champions League para ficar sempre por dentro de tudo. Acesse aqui.

Galatasaray de Istambul: todas as informações sobre as transmissões. Onde assistir aos jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming? Ficha do clube

Fundação1º de outubro de 1905
Títulos nacionais25
Títulos da copa19
Títulos da Champions League0
Jogador com mais partidasBülent Korkmaz

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