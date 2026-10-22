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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray, de Istambul: todas as informações sobre a transmissão em um só lugar. Quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e por streaming?

Galatasaray
Campeonato Turco
Liga dos Campeões

Quando o Galatasaray de Istambul entra em campo, o interesse já não se limita à Turquia: muitos torcedores na Alemanha também acompanham o time com entusiasmo. O SPOX traz todas as informações sobre a transmissão dos jogos da Süper Lig, da Liga dos Campeões e da Copa da Turquia.

O maior campeão da Turquia não quer apenas voltar ao topo da Süper Lig: o time também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Confira todas as informações

Como assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na Süper Lig, na Champions League e na Türkiye Kupasi pela TV e pela internet

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não detêm os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN-Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com pacote de esportes, disponível por 119 euros por ano.

Na temporada 2025/26, os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League são exibidos na Alemanha principalmente pelo DAZN. O serviço de streaming é considerado a "casa da Champions League" e transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto na popular transmissão simultânea. Para os torcedores do campeão turco, o DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo as atuações do Gala na principal competição europeia de clubes.

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Campeonato Turco

26 de out. de 2026

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Há, porém, outro serviço: o jogo de destaque da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

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Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, a transmissão da Champions League ficará majoritariamente com o Paramount+, enquanto o DAZN não obteve direitos na distribuição. 

Atualmente, na Alemanha, não há transmissões dos jogos da Türkiye Kupasi pela TV aberta nem ao vivo pela internet. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray de Istambul: quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Confira todas as informações e a narração em tempo real no SPOX

No site do SPOX, você encontra a narração em tempo real de jogos selecionados da Champions League para ficar sempre por dentro de tudo. Acesse aqui.

Galatasaray de Istambul: quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Confira todas as informações e os dados do clube

Fundação1º de outubro de 1905
Títulos do campeonato25
Títulos da copa19
Títulos da Champions League0
Jogador com mais partidasBülent Korkmaz

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