O maior campeão da Turquia não quer apenas voltar ao topo da Süper Lig: o time também busca títulos em outras competições. Para acompanhar todos os jogos ao vivo, porém, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes serviços. Confira aqui quais canais transmitem os jogos do Gala.

Galatasaray de Istambul: quem transmite os jogos do Gala ao vivo na TV e pela internet? Confira todas as informações

Como assistir ao Galatasaray de Istambul ao vivo na Süper Lig, na Champions League e na Türkiye Kupasi pela TV e pela internet

A Süper Lig turca não é exibida na TV aberta na Alemanha. Grandes serviços como DAZN e Sky não detêm os direitos de transmissão da liga turca. Esses direitos pertencem exclusivamente à beIN Sports.

Ainda assim, é possível assistir aos jogos ao vivo na Alemanha pelo serviço Digiturk Euro, que disponibiliza as transmissões da beIN-Sports. Para acompanhar as partidas, os torcedores precisam da assinatura do Digiturk Euro com pacote de esportes, disponível por 119 euros por ano.

Na temporada 2025/26, os jogos do Galatasaray na UEFA Champions League são exibidos na Alemanha principalmente pelo DAZN. O serviço de streaming é considerado a "casa da Champions League" e transmite cerca de 90% de todas as partidas ao vivo, tanto individualmente quanto na popular transmissão simultânea. Para os torcedores do campeão turco, o DAZN é, portanto, a principal opção para acompanhar ao vivo as atuações do Gala na principal competição europeia de clubes.

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Há, porém, outro serviço: o jogo de destaque da Champions League de cada terça-feira é exibido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

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Da temporada 2027/28 até a de 2030/31, inclusive, a transmissão da Champions League ficará majoritariamente com o Paramount+, enquanto o DAZN não obteve direitos na distribuição.

Atualmente, na Alemanha, não há transmissões dos jogos da Türkiye Kupasi pela TV aberta nem ao vivo pela internet. Portanto, as partidas do Galatasaray também não podem ser vistas ao vivo na TV aberta

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