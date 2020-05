Gafe? Neymar lembra 'passagem' pelo Real Madrid e reforça sonho por Copa do Mundo

O craque chegou a vestir a camisa merengue quando ainda era da base

Depois de uma passagem pelo , Neymar deixou muita saudade no clube desde que o trocou pelo em 2017. Assim, os torcedores não gostaram nada da possibilidade de ver o atacante com a camisa do rival Real Madrid, mas o que muita gente não lembra é que isso já aconteceu.

Em um vídeo de perguntas e respostas feito para um patrocinador, Neymar recordou da sua infância em , dizendo que sempre foi "conhecidinho" por lá, por ter jogado no , por ser jogador de futebol e por ter jogado no . Sim, Real Madrid, rival do Barcelona.

A curta passagem do garoto da vila pelo clube merengue aconteceu em 2006, quando Neymar tinha apenas 14 anos. Já chamando atenção na base do Santos, o atacante foi convidado por Florentino Perez para uma temporada de treinamentos com a equipe sub-16 do clube madrilenho e encantou o técnico da equipe principal. No entanto, segundo o jornal AS o diretor geral do Real, Carlos Martínez de Albornoz considerou o valor de € 60 mil muito alto por um garoto de 14 anos.

Agora, muitos anos depois, e custando muitos milhões, o brasileiro voltou a ser alvo do Real Madrid para reforçar a equipe de Zinedine Zidane, obrigando o Barcelona a fazer promessas ao atacante para que a transferência não se concretizasse.

Vivendo em outra realidade, na qual não pode mais jogar bola na rua com os amigos como fazia na infância, Neymar ainda tem um sonho grande para realizar, ganhar uma . "É o sonho mais importantes que eu tenho. Espero que eu possa conseguir isso na minha carreira. Sei que é muito difícil, muito complicado, mas farei o possível para alcançar esse sonho", revelou o craque.

Titular absoluto na seleção brasileira, Neymar chegou a participar das últimas Copas, no em 2014 e na em 2018, nas quais a canarinha parou nas semis e nas quarta de final respetivamente. Pela seleção o atacante tem dois títulos de destaque, a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 e a de 2013.

No vídeo, o craque disse ainda que tem treinado todos os dias da quarentena para manter a forma para a volta do futebol, mesmo que o Campeonato Francês já tenha sido encerrado, com o PSG declarado campeão.