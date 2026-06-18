Gafe ao vivo... Ex-jogador do Real Madrid se desculpa pelo racismo com um pedido de desculpas tardio

Apenas alguns minutos se passaram desde o empate decepcionante da Holanda contra o Japão e os holofotes já haviam se deslocado do campo para a cabine de comentários, onde uma declaração de Rafael van der Vaart provocou uma tempestade de indignação e reabriu o debate sobre o racismo na mídia esportiva europeia.

Uma frase de passagem custou ao ex-jogador do Real Madrid uma onda de críticas severas e um pedido de desculpas que, para muitos, pareceu tardio e insuficiente após a ofensa que ele dirigiu aos jogadores japoneses.

De acordo com o “Sport”, o ex-jogador holandês Rafael van der Vaart pediu desculpas por um comentário que foi considerado racista pela torcida e pela mídia, durante sua análise da partida entre Holanda e Japão, que terminou empatada em 2 a 2 na estreia dos “Moinhos” na Copa do Mundo.

O deslize de Van der Vaart, comentarista da rede holandesa “Zigo Sport”, ocorreu após o gol de empate do Japão, marcado em um escanteio.

Durante sua discussão sobre a má cobertura defensiva, o comentarista disse: “São todos iguais, talvez por isso...”, e tentou se recuperar rapidamente, afirmando que era “apenas uma piada”, mas a frase já havia gerado uma onda imediata de indignação.

A estreia da Holanda na Copa do Mundo não correspondeu às expectativas, já que os jogadores de Ronald Koeman desperdiçaram a vantagem duas vezes antes de se contentarem com o empate em 2 a 2 diante de uma seleção japonesa bem organizada.

A declaração se espalhou rapidamente nas redes sociais e gerou críticas generalizadas, já que muitos a consideraram um deslize racista indigno de uma figura pública, e que tais frases “devem ficar no passado”.

Diante da magnitude das reações, Van der Vaart divulgou um comunicado de desculpas no qual afirmou: “Entendo que minhas palavras foram ofensivas para muitos... Se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas; não foi minha intenção, de forma alguma, pois tenho respeito por todas as pessoas, independentemente de suas origens”.

Esta não é a primeira vez que o ex-jogador do Real Madrid e do Real Betis se coloca no centro de polêmicas desde que se aposentou. Anteriormente, ele já havia atacado Lamine Yamal por “a maneira como usava as calças” e o acusou de “se achar um deus”, além de ter descrito o desempenho da Espanha na Euro 2021 como “muito ruim”.