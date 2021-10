Gabriel Pereira acerta renovação com o Corinthians: 'Minha vontade sempre foi de permanecer'

Meia prolonga o vínculo até o fim de 2024 com o Timão

Acabou a novela! E com um final feliz. Neste domingo (31), o Corinthians anunciou a renovação de contrato do meio-campista Gabriel Pereira. O novo vínculo do atleta vai até 31 de dezembro de 2024.

O jogador chegou ao Timão em 2018, vindo das categorias de base do Guarani, para atuar no sub-17. Desde então, foi ganhando destaque até se tornar um dos principais coadjuvantes do elenco principal, tendo marcado dois gols em 32 partidas.

A negociação vinha se arrastando e a diretoria corintiana chegou a cogitar o afastamento do meia, já que outros clubes brasileiros passaram a observar de perto a situação. Porém, de acordo com o próprio Corinthians, chegou-se a um acordo após "tratativas bem sucedidas".

O Corinthians anuncia que o atleta Gabriel Pereira acertou a renovação de contrato com o clube por mais três anos. Depois de tratativas bem sucedidas, o acordo foi assinado na tarde deste domingo, em São Paulo.



"Estou muito feliz pelo acerto. A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube”, disse o jogador.