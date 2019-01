Gabriel Paulista e Garay exibem feridas causadas durante partida que classificou o Valencia

Jogadores deixaram o gramado sangrando após vitória por 3 a 1 sobre o Getafe pelas quartas de final da Copa do Rei

Não faltou luta e emoção na clasificação do Valencia para a semifinal da Copa do Rei. O empate de 1 a 1, que dava a vaga ao Getafe, persistiu até os acréscimos do segundo tempo, quando o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, que já tinha feito o primeiro gol, marcou mais duas vezes. No fim, o visitantes ainda foram para o abafa e Gabriel Paulista e Garay, companheiros do time da casa, se chocaram de cabeça e deixaram o campo sangrando.

Gabriel Paulista deixou o gramado totalmente ensanguentado. Mais tarde, nas redes sociais, ele postou uma foto sendo tratado pelo departamento médico do Valencia.

Já o argentino Garau brincou com o companheiro nas redes sociais ao postar uma imagem com um saco de gelo no rosto e a mensagem: "Você tem que morrer dentro de campo".