Gabriel Paulista detona diretoria do Corinthians e critica falta de apoio ao elenco: "Uma vergonha"

O Corinthians vive um dos momentos mais delicados da temporada após perder por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a oitava derrota consecutiva da equipe na competição e deixou o Timão na 16ª colocação, com 32 pontos, empatado com o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento. Após o clássico, o zagueiro Gabriel Paulista fez duras críticas à diretoria e expôs problemas internos que, segundo ele, têm prejudicado o elenco.

Gabriel afirmou que o grupo precisará se unir para tirar o Corinthians da situação delicada, independentemente do apoio recebido dos dirigentes.

"Talvez, o que eu falar vá ser um pouquinho forte, porque eu tenho 18 anos de carreira, já vivi esse momento, fui campeão... Só que um detalhe que é muito importante em todos os clubes que eu joguei e nessa situação que eu passei, a diretoria sempre protegeu os atletas de alguma maneira, davam a vida para proteger nós jogadores. E aqui no Corinthians eu não vejo nenhuma proteção. Lógico que quem dá a cara ali dentro, somos nós jogadores, e a gente tem que dar a vida, tem que defender o escudo que a gente veste, respeitar o Corinthians. Mas, tem muita gente aqui dentro do Corinthians que não respeita esse clube, que talvez não saiba o que significa isso. Eu sei bem o que significa isso daqui", começou.

O zagueiro também criticou os atrasos salariais e destacou que a situação pode afetar principalmente os jogadores mais jovens, que ainda não construíram uma carreira capaz de lhes dar segurança financeira.

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"Eu estou pouco me importando, porque é minha carreira, e se alguém da diretoria quiser falar comigo porque falei alguma besteira, eu volto aqui e falo de novo, porque não é besteira o que eu estou falando. A gente precisa de proteção. Precisa que paguem o salário, que deixem os funcionários com salários pagos, porque isso afeta. Isso de salário atrasado, eu consigo me manter por um tempo, porque fiz uma carreira. E deixei muita coisa lá fora pra viver um sonho, meu e da minha família, de vestir a camisa do Corinthians. Só que tem jogador que tá subindo da base que tenho certeza que está passando dificuldade. Tenho certeza que estão pensando que talvez um familiar esteja com alguma dificuldade e não conseguem ajudar. Porque eu também já vivi isso, eu ganhava pouco e minha família precisava de mim. Eu vim de uma família pobre e não conseguia ajudar", prosseguiu.

A declaração ganha peso pelo investimento pessoal que Gabriel fez para realizar o sonho de jogar pelo Corinthians. Contratado no início de 2026, o zagueiro abriu mão de aproximadamente € 4,5 milhões (cerca de R$ 28,3 milhões) que ainda tinha a receber do Besiktas, da Turquia, para rescindir o contrato e ficar livre no mercado. O defensor aceitou abrir mão do valor para facilitar o acerto com o clube do coração, com quem assinou por duas temporadas. Na atual temporada, Gabriel disputou 42 partidas (40 como titular) e marcou um gol pelo Timão.

O jogador reforçou que pretende seguir trabalhando ao lado dos companheiros para evitar que o Corinthians seja rebaixado, mas voltou a demonstrar indignação com a situação vivida pelo clube. Ele também destacou a responsabilidade dos líderes do elenco e afirmou que o grupo precisa assumir a missão de reagir dentro de campo.

"Talvez para vocês da imprensa, para os jogadores, eu tô falando besteira. Mas não, isso tá afetando demais. Ontem eu me coloquei à disposição para ajudar alguém que estiver precisando. Graças a Deus, ele me deu tudo isso e que eu posso ajudar alguém. Mas, p..., que vergonha eu chegar aqui e falar que um atleta está passando dificuldade e um outro atleta tem que ajudar. Isso é uma vergonha pelo clube que é o Corinthians. Mas, é passar para os torcedores que esse grupo é muito bom e a gente vai conseguir os resultados necessários para sair dessa. Só que vai ser só a gente. Vamos nos reunir e vamos nos juntar cada vez mais. Se tiver que morrer, vai morrer todo mundo junto. Mas isso não vai acontecer e se f... o resto", disse.

Gabriel ainda citou outros nomes importantes do elenco e ressaltou que os jogadores não querem comprometer suas trajetórias profissionais por causa da fase do Corinthians. O zagueiro mencionou a necessidade de união entre os líderes e garantiu que o grupo continuará buscando os resultados necessários para escapar da parte de baixo da tabela.

"Todos são importantes, mas os líderes, capitães... E tivemos essa conversa que tem que ser nós. Ninguém vai entrar em campo, tem que ser a gente. Eu não quero manchar a minha carreira, tenho uma carreira linda e não quero manchar. Tenho certeza que o Gustavo Henrique, Memphis não querem manchar a carreira. Vamos continuar dando a nossa vida para tirar o Corinthians dessa situação, e o restante a gente não quer se importar, porque tá afetando demais o nosso elenco e não queremos mais deixar isso acontecer", concluiu.

O Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida marcará a estreia de Clarence Seedorf no comando da equipe. Contratado pela diretoria para tentar afastar o clube da zona de rebaixamento, o holandês terá a missão de interromper a sequência negativa e iniciar a reação alvinegra na reta final do campeonato.