Gabriel Mercado tem nome registrado no BID e pode estrear pelo Inter contra o Flamengo

Mercado será mais um reforço que o técnico Diego Aguirre ganha para o difícil confronto contra o Flamengo

O nome do argentino Gabriel Mercado foi publicado no BID nesta quarta-feira. Assim, o zagueiro está liberado para poder estrear pelo Internacional.

Mercado será mais um reforço que o técnico Diego Aguirre ganha para o difícil confronto contra o Flamengo, que acontecerá no próximo domingo, no Rio de Janeiro.

Além de Mercado, o técnico colorado também conta com os retornos dos atacantes Yuri Alberto e Thiago Galhardo, além do meia Patrick, que está recuperado de um desconforto muscular.

Momentos distintos após briga pelo título

As duas equipes, que no último Campeonato Brasileiro disputaram até a última rodada o título nacional, hoje vivem situações opostas. O Flamengo, agora comandado por Renato Portaluppi, mantém praticamente o mesmo elenco campeão brasileiro de 2020.

Com a chegada de Renato Portaluppi, substituindo Rogério Ceni, o rubro-negro voltou a jogar de maneira vistosa e ofensiva. Nos seis primeiros jogos com o novo comandante, o Flamengo venceu todas, marcando 24 gols e sofrendo apenas três. Foram vitórias consistentes e goleadas avassaladoras, como os 5 x 0 contra o Bahia e 5 x 1 contra o São Paulo, nas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Internacional ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro, diferentemente da época de Abel Braga, que levou o colorado ao vice do ano passado. Nesta temporada, o Inter está lutando para fugir da zona do rebaixamento. O time colorado está a três pontos do São Paulo, primeiro time dentro do Z4.

Assim como o Flamengo, o Inter também trocou de treinador durante o Brasileiro. O uruguaio Diego Aguirre assumiu no lugar do espanhol Míguel Ángel Ramirez, após a eliminação na Copa do Brasil, para o Vitória.

No entanto, os números de Diego Aguirre no comando do Inter não são bons: dos 11 jogos nos quais Aguirre comandou o colorado, o Inter venceu apenas duas vezes, empatou seis partidas e sofreu três derrotas, com sete gols marcados e nove gols sofridos.

A campanha ruim também resultou na eliminação precoce na Libertadores da América, para o Olímpia-PAR, dentro do Estádio Beira-Rio.

Crise sem fim?

A crise que o Internacional enfrenta, e que parece interminável, fez mais uma vítima nesta semana. O então vice de futebol, João Patrício Herrmann, acabou pedindo demissão do cargo na última segunda-feira, após o empate contra o Cuiabá. O presidente colorado Alessandro Barcellos vai acumular as funções até encontrar alguém que aceite assumir o departamento de futebol.

A maior dificuldade que o presidente colorado encontra para escolher o novo vice de futebol é que os escolhidos para o cargo, assustados com a crise que o clube vem enfrentando, estão declinando do convite.

O objetivo do presidente Alessandro Bracellos é de definir o novo vice de futebol somente após o jogo contra o Flamengo.