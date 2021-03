Gabriel Menino fala em "esgotamento mental" do Palmeiras no Mundial

Verdão jogou quase 80 partidas na temporada e jogador afirma que faltou tempo para descansar e até para comemorar os títulos conquistados

A temporada 2020 do Palmeiras será lembrada por muitos anos. No ano mais atípico do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o Verdão conseguiu três títulos de campeão e venceu o Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Ainda assim, o antigo sonho do Mundial de Clubes ficou pelo caminho.

Em entrevista ao Desimpedidos, o jovem Gabriel Menino comentou sobre a temporada e destacou o esgotamento mental da equipe palestrina que culminou com a eliminação precoce do time paulista do Mundial.

"A gente não teve tempo de comemorar a Libertadores. Estávamos esgotados, não fisicamente, mas sim, mentalmente, se tivesse um pouco de tempo, eu acho que a gente poderia fazer um campeonato melhor, chegar até a final, pelo menos", declarou Menino.

Em 7 de fevereiro, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Tigres, do México, na semifinal do Mundial de Clubes. O time da Abel Ferreira não fez uma partida à altura do que se esperava e perdeu por 1 a 0, com gol de Gignac. Os mexicanos se classificaram para a final do Mundial e foram derrotados pelo Bayern de Munique.

A temporada 2020 do Palmeiras terminou no último domingo (7), quando a equipe bateu o Grêmio na final da Copa do Brasil e levantou o último troféu da atípica temporada. Ao total foram 77 jogos que o Alviverde disputou em pouco mais de um ano.

Nesse domingo (14), o Palmeiras volta a campo. Dessa vez será pelo Paulistão, em partida no Allianz Parque contra a Ferroviária.