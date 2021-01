Gabriel Menino, exclusivo: "não imaginava esse sonho se realizar tão rápido"

Aos 20 anos, meio-campista do Palmeiras é um dos destaques do time na Copa Libertadores e pode conquistar mais um título um ano após sua estreia

A vida de Gabriel Menino, nascido na pequena Morungaba, em São Paulo, mudou em 2020 após uma sucessão de sonhos realizados. O primeiro, sua estreia no time profissional do Palmeiras, aconteceu em janeiro. Logo depois, em março, participou de sua primeira noite de Libertadores, e em setembro marcou pela primeira vez na competição. Antes, em agosto, já como titular absoluto, conquistou o título paulista.

Essa ascensão rápida também o levou duas vezes a seleção brasileira de Tite (em outubro não jogou por decisão técnica, e em novembro, por testar positivo para coronavírus). Agora, Gabrieo Menino está mais próximo do que nunca da "glória eterna", o título da Libertadores. Neste sábado, no palco histórico do Maracanã, o garoto de 20 anos enfrenta o Santos para conquistar a América.

Você estreou em 22 de janeiro de 2020 no Palmeiras. Já imaginava ser titular na equipe, com a possibilidade de ganhar quatro títulos importantes em dois meses e ser convocado para a seleção brasileira?

Gabriel Menino: Com certeza é um sonho e não imaginava que pudesse ser tão rápido. Mas estava preparado para viver tudo isso. Mesmo sendo jovem, a gente precisa estar pronto para quando as oportunidades acontecem. Já no início do ano sabia que iria integrar o elenco profissional e fui em busca dos meus objetivos. Com o time brigando por títulos, isso motiva ainda mais e os jogadores individualmente acabam também se destacando.

Como manter os pés no chão?

Gabriel Menino: Eu converso muito com a minha família e com o meu staff [Un1que Football], que me dão todo respaldo e toda estrutura para me manter focado no trabalho. Sei que ainda sou muito jovem, tenho muito para conquistar, mas tenho que manter a cabeça boa e sem empolgar. No Palmeiras também procuro aprender e ouvir muito os mais experientes.

Você subiu com Luxemburgo. Como foi trabalhar com ele?

Gabriel Menino: O Luxemburgo foi quem me deu as primeiras oportunidades no profissional e tenho muito o que agradecer a ele. Foi uma mudança de filosofia no clube, aproveitando mais os jovens. Ele é um treinador vitorioso no Brasil e com certeza me ensinou muita coisa. Assim como agora com o Abel, que tem um estilo diferente, vem de outra cultura e também tem me passado muitas coisas que estão me ajudando a evoluir.

Nas suas mais de 50 partidas, você já jogou 12 de lateral. Existe alguma preferência? Jogar pelos lados ou pelo meio de campo?

Gabriel Menino: Hoje não tenho preferência. Meio-campo é minha posição de origem, onde joguei mais na base, mas também me sinto bem na lateral, onde atuei pelo Palmeiras e também pude chegar à seleção brasileira. Quero poder jogar e ajudar, seja no meio ou na lateral. Hoje isso também é importante, pois fazendo duas funções a gente acaba sendo mais completo.

Este sábado é a final da Libertadores. A ausência das duas torcidas pode prejudicar o espetáculo e o desempenho das equipes?

Gabriel Menino: Acho que é ruim para os dois lados. Como profissional, peguei poucos jogos com torcida, que foi ali no meu começo. Pouco depois, os jogos já pararam e na volta, e até agora, sem torcida. Faz muita falta, mas é algo que tem sido necessário para a segurança das pessoas. Esperamos que em breve possamos ter a nossa torcida nos apoiando.

O que você vem falando com seus amigos do Santos?

Gabriel Menino: Nessa época de decisão a gente prefere focar no nosso time aqui mesmo. Não temos conversado com ninguém do adversário.

Como seria uma final perfeita?

Gabriel Menino: A final perfeita seria com nosso título. Sabemos das dificuldades, da qualidade do adversário, mas vamos entregar tudo em campo para buscar essa taça. Sabemos do nosso potencial e do que podemos conseguir.

Escolha: converter o pênalti decisivo ou dar uma assistência para um companheiro de equipe fazer o gol no tempo normal?

Gabriel Menino: Difícil escolher [risos]. Acho que qualquer um desses seria um sonho realizado, pois conquistaríamos o título. Espero poder ajudar da melhor maneira. Se for com gol, assistência ou qualquer outra coisa, o mais importante é buscarmos a taça.

Tite já mostrou confiança no seu trabalho, mas se você tivesse que escolher: Copa América ou Jogos Olímpicos?

Gabriel Menino: Hoje meu pensamento está na seleção principal, pois foi onde fui convocado. Tenho que pensar dessa maneira, mas também fico à disposição para as Olimpíadas. Quero sempre poder servir meu país, é um sonho realizado e um objetivo de criança.

Você já chamou atenção de várias clubes da Europa. Quais são seus planos?

Gabriel Menino: Minha cabeça agora está no Palmeiras e tenho que pensar nesse momento decisivo que temos pela frente. Tenho, sim, o sonho de jogar na Europa, mas sei que as coisas são aos poucos e só tenho um ano como profissional. Vou seguir dando o meu melhor e fazendo o meu trabalho aqui e assim as coisas vão acontecer naturalmente. Deixo essa situação para o meu empresário [Nick Arcuri], para minha família e para o clube, pois tenho que me concentrar apenas em jogar futebol.