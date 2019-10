Gabriel Martinelli tem início melhor ao de Mbappé e se destaca no Arsenal

O atacante brasileiro já soma cinco gols em seis jogos e começa a sonhar com oportunidades na Premier League

O não faz um bom início de temporada na Premier League, o que coloca sob maiores críticas o trabalho do técnico Unai Emery em sua segunda campanha no comando dos Gunners. Os erros defensivos do time são maiores do que o esperado, embora o ataque composto por Lacazette e Aubameyang siga conseguindo resultados bons o suficiente para deixar os Gunners atualmente na quinta colocação do Campeonato Inglês – com dois pontos de desvantagem em relação a e , que estão logo acima no Top 4.

Mas na a história tem sido diferente para o atual vice-campeão do torneio. O time londrino está 100% após três rodadas e lidera com folgas o Grupo F. Evidente que a primeira fase da segunda competição europeia em importância tem nível bem mais baixo do que o Arsenal está acostumado, ainda que sua chave conte com boas equipes – como Eintracht , especialmente. A boa campanha até aqui, contudo, não é para ser ignorada.

Especialmente porque Emery tem usado a Europa League como plataforma para dar tempo de jogo a nomes que perderam a condição de titular, caso do zagueiro Mustafi (campeão do mundo pela em 2014), ou então para jogadores jovens. E aí que entra o protagonista deste texto: o brasileiro Gabriel Martinelli, atacante de 18 anos contratado junto ao . Nesta quinta-feira (24), o jogador nascido em Guarulhos (SP) fez mais um gol em sua curta história nos Gunners e foi um dos destaques na difícil vitória por 3 a 2, dentro de casa, sobre os portugueses do de Guimarães.

O francês Nicolas Pepé, principal contratação do time para a temporada, deixou o Emirates Stadium como herói pelos dois gols, o último deles nos acréscimos, que garantiram a vitória de virada sobre o conjunto português, que abriu 1 a 0 e depois ainda conseguiu fazer o 2 a 1. Martinelli, contudo, continua dando sinais animadores em relação ao futuro: atuando na ponta-esquerda, foi quem mais finalizou pelo Arsenal (3) e ainda fez um gol de cabeça – o primeiro do time.

Em sua primeira temporada no futebol europeu, Gabriel já fez cinco gols nos seis jogos que disputou – três tentos em duas partidas na Europa League e dois na Inglesa. Se compararmos este seu início às primeiras campanhas dos últimos atacantes que ganharam o prêmio Golden Boy (que aponta anualmente o melhor jogador sub-21 do futebol no Velho Continente), Martinelli mostra números melhores.

Mario Gotze não fez gols nos cinco jogos que marcaram sua primeira temporada com o primeiro time do . O meia-atacante melhoraria no ano seguinte, 2011, quando foi escolhido Golden Boy.

Jogador que mais vem criando chances e finalizando nesta temporada, Raheem Sterling (Golden Boy em 2014) fez dois gols em 36 jogos em seu primeiro ano mais regular no – hoje ele atua no .

Em seu primeiro ano no grupo principal do , antes mesmo de ir para o , Antony Martial, atualmente no , não fez gols em quatro jogos (Golden Boy em 2015). Nem mesmo a primeira temporada de Kylian Mbappé (Golden Boy em 2017) começou tão prolífica: balançou as redes uma vez em 14 partidas.

A comparação numérica é só para termos uma medida da boa impressão deixada pelo brasileiro: dentre seus cinco gols, dois foram com o pé direito, um deles de fora da área, e os três de cabeça mostram que apesar de ser um ponta de habilidade, Gabriel também decide no jogo aéreo.

Após a vitória sobre os portugueses, o brasileiro comemorou o bom momento e já sonha com uma primeira chance na Premier League.

“Estou vivendo um bom momento na minha carreira, e fico feliz de ter marcado mais esse gol com a camisa do Arsenal. Mas o mais importante foi poder ter ajudado a equipe a sair com a vitória. Foi uma partida muito difícil, contra um adversário qualificado, que também fez uma boa partida, e isso valoriza ainda mais nossa conquista. Temos um grande time, e todos que entram têm condições de dar conta do recado. Ficamos felizes em poder manter o aproveitamento máximo na competição. Agora é voltar as atenções para a Premier League”.