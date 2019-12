Gabriel Martinelli no Arsenal: o início mais espetacular entre os brasileiros

Com apenas 18 anos, o atacante já soma oito gols pelos Gunners e estreou como titular fazendo história na Premier League

Gabriel Martinelli, jovem atacante contratado junto ao pelo , já conseguiu, ainda que timidamente, escrever história nos Gunners.

Nesta segunda-feira (09), ao empatar o clássico contra o , no encerramento da 16ª rodada da Premier League, o brasileiro de 18 anos e 174 dias tornou-se o jogador mais jovem do Arsenal a fazer gol em sua estreia como titular na primeira divisão.

A finalização seca e calculada, no início do segundo tempo, acabou com o psicológico do rival e abriu caminho para a vitória por 3 a 1, que levou o Arsenal a 22 pontos – os londrinos ocupam a nona posição.

O início de Gabriel é um dos poucos motivos que o torcedor do Arsenal tem para comemorar. Considerando todas as competições, o jovem brasileiro já acumula oito gols. Ainda que boa parte deles tenham sido divididos entre e as copas nacionais disputadas pelos Gunners, é um número expressivo.

O único brasileiro que teve um início comparável ao de Martinelli, levando em conta os atacantes que mais tiveram destaque recente na Terra da Rainha, foi Gabriel Jesus: em seus 14 primeiros jogos pelo o ex-palmeirense também somou oito tentos. Entretanto, já tinha 20 anos.

Roberto Firmino demorou exatamente 14 partidas para, pela primeira vez, estufar as redes com a camisa do . Willian somou também um tento em seus 14 primeiros jogos com o ; Coutinho fez três vezes na mesma fatia de tempo.

O torcedor do Arsenal, ou o entusiasta do futebol brasileiro, que estiver animado com o desempenho da joia de 17 anos tem motivos para tal.