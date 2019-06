Gabriel Jesus troca de número no Manchester City e agora vai usar camisa 9

Destaque da seleção brasileira na , Gabriel Jesus não será o camisa 9 somente na equipe comandada por Tite. O anunciou neste sábado (22), a nova numeração do jogador no time inglês.

Por meio das redes sociais, o City revelou que o brasileiro vestirá a camisa de número 9 no Etihad Stadium. O ex-atleta do usava nas costas a numeração 33 desde a chegada no clube, em 2017.