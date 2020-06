Gabriel Jesus se posiciona: 'muitos são racistas e é como se não tivessem cérebro'

Atacante do Manchester City se posiciona favorável aos protestos que estão acontecendo em todo mundo e conta que ele mesmo já sofreu racismo

O atacante do e da seleção brasileira Gabriel Jesus foi mais um jogador que se mostrou favorável aos protestos antirracistas que estão acontecendo pelo mundo todo. O jogador diz que os protestos estão tomando tamanha proporção porque as pessoas estão "exaustas" de tantas injustiças.

Tais protestos emergiram em Minneapolis, nos , após George Floyd ser morto por um policial branco que ajoelhou no pescoço do homem que estava desarmado e sufocá-lo por 8 minutos e 46 segundos. As manifestações logo se espalharam por todo país e por cidades do mundo todo.

Diversos clubes e jogadores de futebol se manifestaram em redes sociais nos movimentos #BlackLivesMatter e #BlackOutTuesday. Na , alguns jogadores comemoram seus gols com manifestações pedindo justiça para George Floyd.

"Racismo não é um problema que começou nos últimos dias e não é normal, então as pessoas realmente sentem que já deu, e elas explodiram", disse Gabriel Jesus. "Eu sou contra violência ou protestos violentos. Sou totalmente favorável aos protestos pacíficos que dizem 'não ao racismo' e quando dizemos que 'vidas negras importam', deve-se ler isso corretamente e entender o significado por trás disso".

"Não estamos dizendo que outras vidas não importam, mas sim que as vidas negras que sofrem com racismo importam. Não podemos generalizar. Nem todo mundo é racista, a maioria não é, mas muita gente é e parece que eles não têm cérebros", adicionou o camisa 9 do City.

"Então, quando usamos essa frase é porque nós sabemos o que é ser uma vítima de racismo. É doloroso sentir isso", compeltou.

Jesus relembrou um caso em que ele mesmo foi alvo de racistas, quando ainda era jogador do . " Já passei duas vezes por isso, tirei na boa, mas cada um reage de uma forma. Uma no , jogando Libertadores, e outra foi antigamente. A foto que eu postei foi pelas coisas que passei. Por ser negro e vir da favela. Soube tirar da minha maneira, da minha forma. E o povo está cansado disso".

O atacante e seus companheiros de clube se preparam para a volta da Premier League. O duelo entre os Citizens e o Arsenal, no dia 17 de junho, marca o primeiro dia de futebol após a paralisão de mais de três meses de futebol no país devido a pandemia de Covid-19.