Gabriel Jesus pode virar moeda de troca para Rodri trocar Atlético pelo City

Time de Guardiola é o favorito para contratar o meia colchonero, porém, é possível que o atacante brasileiro seja envolvido na transação

O mercado de transferências do futebol já começou com fortes especulações. Uma delas, de acordo com o Daily Mail, é que Gabriel Jesus pode deixar o e ir para o , enquanto Rodri pode fazer o caminho inverso.

De acordo com a publicação inglesa, o time de Guardiola é o preferido para levar o talentoso meia espanhol. Entretanto, após a confirmação da saída de Antoine Griezmann, o clube de Madri está à procura de um novo atacante.

Por isso, uma negociação envolvendo Gabriel Jesus e Rodri começa a aparecer no horizonte.

O atacante brasileiro teria ficado frustrado pelo pouco tempo em campo nessa temporada e pode estar procurando um novo clube, onde tenha mais oportunidades de começar como titular. Há cerca de dois anos, quando o City contratou o brasileiro que estava no , o Atlético de Madrid tinha interesse na contratação do atacante e a transferência pode se concretizar no próximo verão europeu.

Rodri é visto por Guardiola como a reposição ideal para Fernandinho, que está com 33 anos e sofreu com algumas lesões na temporada.