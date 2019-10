Gabriel Jesus nega quase ter trocado City pelo Bayern: "mentira"

Centroavante do Manchester City desmente notícia de que poderia trocar o Etihad Stadium pela Allianz Arena na última janela de transferências

O atacante do , Gabriel Jesus, descartou rumores que o ligassem ao de Munique com uma resposta de uma palavra no Instagram.

As especulações surgiram durante o verão, principalmente focadas na busca do Bayern por uma outra estrela do City, Leroy Sane.

O alemão era procurado pelos campeões da após as partidas de Franck Ribery e Arjen Robben.

No entanto, Sane ficou parado depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior contra o e agora surgiram relatos de que Jesus também poderia ter se mudado para a .

Mais artigos abaixo

O jornal Sport Bild afirmou que o Bayern de Munique recusou a chance de contratar o brasileiro durante o verão.

O relatório afirma que o City não estava disposto a se separar de Sane, oferecendo a Jesus em um acordo que custaria menos de £ 89 milhões, mas Niko Kovac não estava interessado e rejeitou o acordo.

Jesus refutou a especulação com uma resposta simples de uma palavra no Instagram: "Mentira".