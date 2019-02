Gabriel Jesus não treina e está fora do jogo do City pela Champions

Em nota oficial, o clube dos Citizens não revelou o motivo pelo qual o camisa 33 ficou de fora dos relacionados por Guardiola

Próximos de enfrentar o Schalke 04 pela Champions League, Gabriel Jesus ficou fora do último treino do Manchester City nesta terça-feira (19), e não viaja com a equipe.

O jogador ficou de fora da lista dos jogadores relacionados por Pep Guardiola para viajar à Gelsenkirchen, na Alemanha, para o confronto de ida das oitavas de final do torneio europeu.

Jesus participou da última partida dos Citizens no último sábado (16) como titular, na vitória por 4 a 1 fora de casa contra o Newport County, pela Copa da Inglaterra.

Em nota publicada no site oficial do clube, o motivo da ausência do atacante brasileiro não foi revelado. Além do camisa 33, o defensor John Stones também não treinou nesta terça-feira, e o meio-campista Fabian Delph e o lateral Benjamin Mendy ficaram de fora do grupo de atletas convocados para a partida.

O Schalke recebe o Manchester City nesta quarta-feira (20), na Veltins-Arena, a partir das 17h (de Brasília).