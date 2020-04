Gabriel Jesus na Premier League: veja cinco golaços do atacante pelo City

O brasileiro está encantando no Campeonato Inglês

Desde que surgiu para o futebol, ainda no , Gabriel Jesus já mostrou que sabe marcar gols. Somando os dois clubes pelos quais passou e a seleção brasileira, o atacante já passou dos 100 gols marcados.

Brilhando com a camisa do Manchester City na Premier League, o brasileiro já marcou golaços e a Goal separou alguns deles para você ver!

Mesmo sendo destro, o atacante tem belos gols marcados com o pé esquerdo inclusive dois aparecem nesta lista. Além disso, o brasileiro mostra que tem um bom posicionamento, especialmente dentro da área, ocupando espaços e até para marcar gols de cabeça, embora não seja dos jogadores mais altos, que costumam dominar nas bolas aéreas.

O primeiro gol selecionado, Jesus sobe no meio da área e, com um movimento muito bonito, manda a bola de cabeça para dentro do gol adversário, sem chances de defesa para o goleiro.

Dessa vez, em uma bola roubada, De Bruyne corre do meio de campo até a entrada da área, onde cruza para o brasileiro que acerta, de pé esquerdo, uma bela finalização enquanto o goleiro cai e a bola sobe para entrar nas redes.

A jogada do terceiro gol começa com um lançamento do campo de defesa até Gabriel, na entrada da área de ataque, muito bem posicionado. O brasileiro dá uma bela matada com a esquerda e, em balãozinho, sem nenhuma chance para o goleiro, manda a bola no meio do gol.

No quarto gol selecionado, novamente bem posicionado para receber o passe, Jesus está cara a cara com o goleiro, que sai do gol para fechar o ângulo do brasileiro. Mas, com um um chute cruzado, a bola encontra as redes.

No último gol, Gabriel Jesus recebe um cruzamento na pequena área e, mesmo com o adversário o marcando bem próximo, o atacante mergulha e manda a bola de cabeça para dentro do gol, cara a cara com o goleiro, que até tenta a defesa.

Depois de tantos golaços, a Dona Vera Lúcia, mãe do atacante, deve ter recebido várias ligações do filho que costumava comemorar os tentos com a famosa frase: "Alô, mãe!".

No City desde 2016, Jesus tem 139 partidas e 63 gols, sendo 92 das partidas e 37 dos tentos marcados na Premier League, da qual já conquistou dois títulos.

Confira no vídeo os cinco golaços de Jesus que o Goal selecionou!