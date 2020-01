Gabriel Jesus na corrida pra provar que pode ser o sucessor de Aguero no Manchester City

Brasileiro segue na luta para provar a Guardiola que pode ser o substituto do argentino, que pode estar perto de sair

Começou a contagem regressiva para o fim da "era Aguero" no Mancgester City e agora a expectativa é para quem será seu sucessor.

Hoje, nenhum jogador da Premier League marcou mais gols que o argentino (174), mas o contrato do atacante com os Citizens tem duração de mais 18 meses. Encontrar um substituto direto será uma tarefa difícil, se não impossível.

Pep Guardiola diz que Aguero é "insubstituível", até porque estava no centro do maior momento de todos do clube, quando fez o inesquecível gol contra o na conquista do título nos segundos finais da temporada 2011-12.

No entanto, Gabriel Jesus tem a capacidade de preencher o vazio considerável que o argentino de 31 anos deixará para trás.

No momento, o brasileiro está pressionado com os rumores de que o City está pensando em contratar um novo atacane ao fim da temporada, mas com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o na última rodada, Gabriel Jesus mandou um lembrete sobre suas credenciais para o ataque Citizens.

"O que ele mostrou até agora - sofreu altos e baixos - mas com a idade e as lesões que teve, ele foi excelente", afirmou Guardiola.

Ele pode ser perfeito nesta temporada com Sergio ou sem Sergio, mas Aguero é insubstituível pelo que ele significa para nossos fãs, pelo que fez neste clube, pelo melhor momento da história deste clube, um momento inesquecível contra o QPR, por isso é difícil", analisou o treinador.



"Todo ano é mais uma temporada para Aguero e temos muitos jogos, por isso precisamos de bons reforços para todos os jogadores e o Sergio tem um excelente complemento com Gabriel", completou.

Gabriel Jesus certamente demonstrou muitas vezes em seus três anos na que tem potencial de se tornar o principal atacante de Guariola, mas agora tem 18 meses para provar que está pronto para dar um passo permanente e se tornar uma superestrela do City.

O brasileiro, inegavelmente, começou bem a temporada. Dos 25 jogos - 16 deles começando como titular - ele esteve envolvido em 19 gols, tendo marcado 13 e distribuído seis assistências.

O atacante marcou os dois gols do City na vitória sobre o por 2 a 1, teve a chance de fazer um hat-trick, mas errou acertou a trave.



Talvez seja essa a principal diferença entre Jesus e Aguero: o argentino teria feito o hat-trick, até porque, ninguém fez mais isso do que o argentino na Premier League.

No entanto, Guardiola segue afirmando que dará tempo para Gabriel Jesus desenvolver ainda mais seu futebol.

"Ele é jovem, não podemos esquercer. É um brasileiro e um jovem rapaz. É claro que ele tem que melhorar e ele sabe disso. Voncersamos juntos sobre o que ele deve fazer. Todo dia ele está cada vez melhor", concluiu.