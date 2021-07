Gabriel Jesus fora da final da Copa América: como será o ataque do Brasil?

O atacante recebeu dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Chile

Gabriel Jesus está fora da final da Copa América de 2021. O atacante, titular da equipe de Tite até a vitória sobre o Chile nas quartas de final, recebeu punição de dois jogos de suspensão por causa da imprudente entrada dada sobre o ala-esquerdo Mena. O atacante já havia cumprido suspensão automática enquanto o Brasil batia o Peru nas semifinais, e agora soube da decisão da Conmebol que o impossibilita de estar em campo na final marcada para ser realizada no Maracanã no próximo sábado (09).

Com a ausência de Gabriel Jesus, uma das peças mais utilizadas por Tite em sua passagem pelo selecionado, voltam a aparecer dúvidas sobre como o Brasil poderá ser montado para a grande decisão. Desafiado com a mesma questão na semifinal contra o Peru, a opção do treinador foi escalar Lucas Paquetá no lugar de Roberto Firmino – o que funcionou muito bem, uma vez que foi de Lucas o gol da vitória sobre os peruanos – enquanto a ponta-direita, que vinha sendo a fatia de campo reservada a Gabriel Jesus, ficou com Everton Cebolinha.

Everton Cebolinha

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Everton, grande destaque no título continental de 2019, se esforçou bastante no primeiro tempo e arriscou algumas finalizações. Não chegou a encantar, como fez dois anos atrás, mas foi uma boa engrenagem no bom primeiro tempo feito pela seleção brasileira. O problema foi que, assim como todo o time, o rendimento caiu bastante nos 45 minutos finais.

Everton Ribeiro

(Foto: Getty Images)

Já no segundo tempo, a primeira mudança feita por Tite foi entre os Evertons: saiu o do Benfica, que não quer mais ser chamado de Cebolinha, e entrou o do Flamengo, Everton Ribeiro. O meia rubro-negro, que tem uma carreira extensamente vitoriosa atuando na faixa direita do ataque, com características de organizador (e não ponta), chegou a ter alguns bons momentos nas últimas semanas com a equipe de Tite. Entretanto, ainda não convenceu absolutamente. Ainda assim, é uma outra opção para Tite.

Gabigol

(Foto: Getty Images)

Opção que gera muito burburinho, especialmente entre os torcedores do Flamengo, é a de Gabigol. Ainda que a expectativa seja a de vermos Richarlison espetado no ataque, se alternando de posição com Neymar em algumas vezes, a ponta direita também não é um lugar novo para o ídolo flamenguista – que não foi utilizado contra o Peru, mas ainda assim é uma opção. Assim como vermos Richarlison na direita e Gabigol como referência no ataque.

Firmino

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Escalado como atacante central quando o Brasil tinha a bola, mas atuando defensivamente no lado esquerdo quando a seleção ficava sem a esfera contra o Peru, Richarlison também pode atuar pela ponta-direita. Neste caso, Tite poderia colocá-lo no flanco destro enquanto centraliza Gabigol ou Firmino no ataque – sempre buscando interações com Neymar, obviamente.

Opções não faltam ao comandante.