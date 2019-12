Gabriel Jesus faz hat-trick e supera marca de Neymar na Liga dos Campeões

Três gols na Champions assegura jogo de recordes pessoais para o jogador do Manchester City

Principal jogador do durante a vitória da equipe por 4 a 1 contra o Dínano Zagred em partida válida pela Liga dos Campeões, Gabriel Jesus marcou um hat-trick e, aos 22 anos, tornou-se o jogador brasileiro mais novo da história a alcançar dez gols na principal competição europeia.

A marca pertencia a Neymar que atingiu a meta aos 23 anos. Atualmente no , Neymar viu o recorde ser superado pelo companheiro de seleção brasileira, o qual vive boa fase com o City.

O hat-trick desta quarta-feira (11) não contribuiu apenas para uma nova marca de Gabriel Jesus como também fez com que o atleta atingisse 101 gols na carreira profissional. Os tentos marcados no primeiro tempo e na etapa final do duelo tornaram-se os 99º, 100º e 101º gol do ex-palmeirense: 55 com o Manchester City, 28 com o e 18 vestindo a camisa do .