Gabriel Jesus defende Tite das críticas: "faz um trabalho incrível"

Atacante vive grande fase dentro e fora dos campos: decisivo no City e prestes a ser pai pela primeira vez

Em grande fase, Gabriel Jesus não esconde a alegria pelo momento que vem vivendo dentro e fora de campo. Com três gols e quatro assistências em nove jogos pelo City neste início de temporada, o atacante está apaixonado e vai realizar o sonho de ser pai pela primeira vez.

"É realmente notório que minha felicidade aumentou nos últimos meses. Encontrei uma pessoa incrível, que estamos compartilhando de um sonho que eu tinha desde criança, de me tornar pai. Acredito que isso faz com que eu fique mais feliz. Óbvio que você mais feliz na vida pessoa, você leva para o profissional e consegue render mais e fazer o que ama com mais felicidade. É notório que eu estou muito feliz com meu momento, não só dentro, mas também fora de campo. Espero viver esse momento mágico e único com a minha família", disse o atacante em entrevista coletiva.

O atacante espera utilizar a boa fase no City e na vida pessoal, para alavancar os números recentes com a camisa da seleção brasileira e voltar a balançar as redes. O último gol de Jesus pela Canarinho foi na final da Copa América de 2019, diante do Peru, no Maracanã.

"Eu realmente comecei essa temporada muito bem. Jogando mais alegre, jogando em outra posição da que eu estava acostumado antes e aqui na seleção. Jogando mais pela beirada, na direita. São duas coisas diferentes, lá é um estilo de jogo e aqui é outro. Porém eu dou o máximo para ajudar a Seleção quando estou aqui e o City quando estou lá. Quero voltar a crescer meus números com a Seleção. É um desejo meu. Ajudar mais e mais. Assim como fiz quando fui convocado das primeiras vezes. Espero voltar a ajudar muito mais a seleção brasileira".

Jesus também foi questionado sobre as críticas que Tite vem sofrendo pelo desempenho abaixo do esperado pelos torcedores e saiu em defesa do treinador.

"Na minha opinião não é fácil comandar uma seleção brasileira. Tanto para convocar, quanto para jogar. É a maior campeã do mundo. Não é fácil. Eu, sendo atleta, também não é fácil na questão da cobrança. Ela vai existir. Cabe eu tentar fazer o meu melhor, assim como o treinador também. É focar no próximo jogo, contra a Venezuela, que será muito difícil. São dois períodos diferentes. Naquele tempo (2016) tinha muita pressão para classificar para a Copa e conseguiu se classificar em primeiro. Agora também,(Tite) faz um trabalho incrível. Às vezes você joga muito bem e acaba não ganhando. E às vezes você não joga tão bem e ganha. Temos que ver o que é melhor. Óbvio que jogar bem e ganhar é muito bom, mas às vezes não acontece dessa forma. E ganhar é o que mais importa. A Seleção vem quebrando recordes".