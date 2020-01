Gabriel Jesus contra a pressão dos pênaltis: "tenho que treinar mais e melhorar"

O brasileiro não vem tendo um bom desempenho nas penalidades

O atacante do , Gabriel Jesus garante que não tem medo de bater pênaltis e que não vai fugir da responsabilidade.

Depois de desperdiçar uma cobrança no meio da semana - além de outras duas na temporada 2019/20, uma pelo City e uma pela seleção brasileira -, Jesus não foi o batedor na vitória sobre o por 4x0. O atacante marcou dois gols no jogo, mas o pênalti foi cobrado por İlkay Gündoğan. "Normalmente o treinador coloca o papel no vestiário antes do jogo quem é o cobrador de pênaltis. No último jogo eu era o cobrador de pênaltis e aqui normalmente eu sou o cobrador, mas era o Gundo. Isso é futebol. Às vezes você tem que parar, melhorar e voltar forte", disse o brasileiro.

Mesmo assim, Jesus que não vai desistir do posto de batedor e que o segredo é treinar mais. "Quando você perde três seguidos, você vai para o próximo sob pressão para marcar. Então esse é o desafio. Tenho em minha mente que tenho que treinar mais e melhorar mais, é claro”, disse.

Segundo o próprio brasileiro, a margem de acertos dele nos treino é grande “Nos treinos eu os pego e marco mais do que perco. Se eu tirar cinco, perco um e às vezes nem perco”, o que reforça a ideia de que o problema é a pressão.

Mas não é só Gabriel Jesus que vem tendo problemas com as cobranças de pênalti no City, esse é um assunto delicado para o time de Guardiola, que já se mostrou preocupado.

O goleiro Ederson acabou se tornando opção nas batidas e Jesus apoiou seu companheiro de clube e seleção “Se pedir para bater, ele bate”, disse.

O próximo compromisso do City é pela , na quarta-feira, contra o United, valendo vaga na final do torneio. O 3x1 no primeiro jogo traz vantagem, mas Jesus não se deixa levar por isso: “Não importa o primeiro jogo. Nunca sabemos o que pode acontecer, então temos de nos concentrar no United também e jogar bem e nos classificar”.