Gabriel Jesus comemora pênalti decisivo após erro: "estava p*** comigo mesmo"

Atacante havia perdido penalidade contra o Peru, mas selou a classificação do Brasil contra o Paraguai

Gabriel Jesus foi o responsável por bater e converter o último pênalti que deu a classificação para o às semifinais da , após a equipe empatar com o no tempo regulamentar. O atacante, que ainda não marcou na competição, garantiu o triunfo por 4 a 3 na disputa com a bola na marca da cal.

Logo após o fim da disputa, Gabriel Jesus desabafou e lembrou justamente o pênalti perdido na vitória brasileira sobre o , na fase de grupos. "Não pude concluir a gol o pênalti. Saí chateado e triste, p*** comigo mesmo porque eu não bati da minha forma. Todos entenderam nesse sentido, que eu não bati da minha forma. Acho que foi um pouco de ansiedade", disse em entrevista ao SporTV.

(Foto: Getty Images)

"Hoje, depois que o Clebinho (Xavier, auxiliar de Tite) veio, eu falei que ia bater, estava confiante. E batendo da minha maneira eu ia fazer o gol. No jogo anterior eu não olhei para o goleiro e chapei para o gol. Dessa vez, olhando para o goleiro, calmo, frio, eu o vi movimentando para a esquerda e pude chapar para o outro lado", completou.

Agora, a aguarda pelo vencedor do confronto entre e , nesta sexta-feira (28), para conhecer seu adversário na semifinal da Copa América. A partida está marcada para o dia 2 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.