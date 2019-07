Gabriel Jesus comemora fim de jejum e classificação à final: "Isso aqui é Brasil!"

Atacante não marcava pela Seleção Brasileira há nove jogos oficiais

Gabriel Jesus foi o nome da vitória da sobre a por 2 a 0, no Mineirão, na noite desta terça-feira (2), pela semifinal da . O atacante abriu o placar da partida e colocou fim ao incômodo jejum de gols em partidas oficiais pelo .

O atacante ficou 9 jogos - ou 724 minutos contando os acréscimos - sem balançar as redes pela Seleção. Após a vitória que deu a vaga ao Brasil à decisão da Copa América, Gabriel Jesus falou sobre a importância do fim da "seca".

"Fico sem palavras. Considero todos os jogos importantes, até os que não vou bem, porque tiro lição disso. Hoje vim na minha cabeça que iria marcar, não só porque eu fiz o gol. Nas outras vezes que não fiz não falei isso. Mas sim porque vim muito confiante, no começo do jogo peguei uma bola e fui para cima. Primeiro errei e depois consegui fazer o gol. O Firmino conseguiu me achar muito bem, me deu confiança", afirmou em entrevista à rede Globo.

"Estou muito feliz não só pelo gol, mas sim pela partida da equipe. Essa semana falei que eles iriam suar para entrar em nossa defesa, e a gente também. Viemos suando, trabalhando firme, batendo. Infelizmente, contra o não entrou a bola e hoje a gente conseguiu os gols. Todo mundo tá de parabéns pela partida, pelo empenho, pela entrega. Isso aqui é Brasil! Temos que jogar todos os jogos como a gente vem jogando, com esse espírito, que a gente vai conseguir alcançar o que deseja", finalizou.