Gabriel Jesus, cinco anos de Manchester City entre crescimento e dúvidas

Gabriel Jesus voltará ao palco do seu gol mais famoso pelo Manchester City neste fim de semana.

Em 2018, o brasileiro imitou seu mentor Sergio Aguero ao marcar um gol nos acréscimos no último dia da temporada para garantir uma vitória com, praticamente, o último chute da temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Seu gol aos 94 minutos contra o Southampton foi decisivo para o jogador. Naquela temporada, o gol de Jesus em St Mary's selou a campanha do City na temporada 2017/18, com 100 pontos, conquistando assim um lugar nos livros de recordes para um dos maiores times da Premier League de todos os tempos.

A finalização fria de Jesus provocou uma grande emoção em sua comemoração quando ele arrancou a camisa para comemorar na frente dos torcedores visitantes, enquanto Pep Guardiola socava o céu em alegria.

Uma temporada suprema de domínio absoluto foi finalizada com um digno ponto de exclamação e, claro, um gol de Gabriel Jesus.

"Talvez este recorde seja quebrado, mas será difícil", disse Guardiola.

No túnel, Jesus, de 21 anos, estava tão empolgado com seu último gol que começou sua entrevista pós-jogo falando em inglês antes de cair na gargalhada e voltar ao português.

"Fui abençoado por marcar aquele gol, mas obrigado a toda a equipe pelo seu excelente trabalho", disse.

Três anos depois, ele agora fala fluentemente, e muitas vezes com uma honestidade enorme em inglês. Ele continua tão rápido, no entanto, para agradecer seus companheiros de equipe por qualquer reconhecimento individual que surja em seu caminho.

No entanto, há uma preocupação agora sobre o quanto sua carreira mudou desde aquele momento mágico em Southampton.

Assim como Raheem Sterling, ele tem 18 meses restantes de contrato e definir seu futuro é uma prioridade.

Riyad Mahrez e Ilkay Gundogan também estão sem contrato em 2023, mas ambos terão 32 anos na próxima época. Jesus, no entanto, terá 27 anos e deverá estar chegando ao auge de sua carreira.

Ele sempre teve muitos pretendentes.

A Juventus tem sido regularmente cogitada como um possível destino, enquanto o campeão da Serie A, a Inter, também estava interessado no verão passado.

No entanto, surgiu também de que suas exigências salariais seriam muito altas para os principais clubes italianos.

Por enquanto, Jesus continua fazendo parte dos planos de Pep Guardiola, tendo sido titular em mais da metade dos jogos do City na Premier League nesta temporada e apareceu em 22 de 28 jogos na liga e na Liga dos Campeões – perdendo dois por causa da Covid-19.

A busca de um atacante fixo no verão também não deve ter impacto em seu futuro, já que passou a ser utilizado como ponta na equipe de Pep Guardiola.

A mudança de posição funcionou de forma eficaz, com apenas João Cancelo contribuindo com mais assistências nesta temporada e, após isso, Jesus admitiu que prefere jogar sem a pressão adicional de ser o artilheiro da equipe.

Os gols do City estão espalhados, com 18 artilheiros diferentes já nesta temporada, e Jesus faz parte de um ataque ameaçador, onde sete jogadores diferentes contribuíram com cinco gols ou mais.

A posição sempre pareceu um bom ajuste, como provado por suas icônicas atuações vitoriosas nas partidas contra o Real Madrid, pela Champions League 2019/20.

"Joguei (como ala) na seleção nacional por dois anos", disse ele em outubro.

“Comecei a jogar no time titular do Palmeiras também como ala e joguei algumas vezes quando cheguei aqui também como ala. Então, acho que estou bem aqui."

"Eu posso correr atrás, controlar a bola, fazer passes, fazer cruzamentos, ajudar na defesa, então está tudo bem e combina com o meu jogo."

Mas há uma batalha incessante por uma vaga no time titular no City segue sendo o grande desafio de Jesus.

Durante a campanha da última temporada na final da Liga dos Campeões, ele não jogou em nenhuma das equipes titulares de Guardiola após a vitória das oitavas de final sobre o Borussia Monchengladbach, na qual marcou um gol.

A intensa competição por vagas sempre será a norma, porém, em um clube como o City, que sempre se esforçará para ter o elenco mais forte possível para competir pelos maiores troféus do jogo a cada temporada.

Este parece ser um bom momento para ele fazer um balanço, no entanto.

Exatamente cinco anos atrás, nesta semana, Jesus fez sua estreia no City em um empate por 2 a 2 com o Tottenham, no qual foi anulado um gol seu nos minutos finais.

Chegando no meio da temporada, ele terminou com sete gols em 11 jogos após uma fratura no metatarso atrapalhar sua campanha.

A posição de Aguero ficou seriamente ameaçada e, talvez, tenha sido o argentino quem mais aprendeu com sua rivalidade, pois o obrigou a aumentar seu desempenho.

A maioria dos atacantes lutaria para igualar a notável taxa de gols de Aguero, é claro, e 88 gols em 219 jogos ainda é um bom retorno do tempo de Jesus em Manchester.

"Hoje completo cinco anos vestindo a camisa do Manchester City. Feliz e orgulhoso de fazer parte da história deste clube. Vamos, City!" ele orgulhosamente postou nas mídias sociais esta semana.

Jesus claramente ainda está gostando de sua experiência na Etihad, mas, com seu contrato expirando, seu futuro no clube continua envolvido em incertezas.