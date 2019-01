Gabriel Jesus celebra a fase artilheiro que vive no Manchester City

Atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Wolverhampton pela Premier League

Gabriel Jesus confirmou na última segunda-feira (14) o seu grande momento na temporada. O atacante marcou dois gols na vitória sobre o Wolverhampton pela Premier League, e chegou à marca de sete tentos em três jogos.

"Estou vivendo um momento muito bom. A equipe toda está de parabéns por mais uma vitória, uma grande atuação, dominamos durante toda a partida. Estou muito feliz com o resultado e o meu desempenho, claro. Venho de uma sequência muito positiva, podendo jogar bastante, e com isso estou conseguindo ajudar a minha equipe com gols", disse o jogador.

Mais artigos abaixo

"É um ótimo início de ano marcar seis gols em duas partidas, né? Nunca tinha acontecido em minha carreira. Como falei, estou muito feliz com o momento que estou vivendo, espero poder continuar ajudando com gols ou boas atuações. Temos objetivos grandes na temporada e estamos jogando para conquistá-los", completou.

Com a vitória por 3 a 0, o City, com 53 pontos, segue na cola do Liverpool, líder com 57.