Gabriel Jesus cai de rendimento na Europa e perde o 3º pênalti seguido em derrota do Brasil para Argentina

Desde que chegou ao futebol europeu, jogador revelado pelo Palmeiras cobrou nove pênaltis, com quatro gols e cinco desperdiçados. Ele voltou a errar

Gabriel Jesus vive um momento complicado quando o assunto é cobrança de pênaltis. O jogador desperdiçou mais uma na tarde desta sexta-feira (15), na derrota do por 1 a 0 para a . Foi a terceira seguida do centroavante.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O atleta do falhou pela primeira vez no duelo entre e Brasil, em 22 de junho passado, pela fase de grupos da . Na sequência, ele não conseguiu converter uma cobrança no encontro x Manchester City pelo chaveamento da UEFA . Por fim, o brasileiro falhou no amistoso de sua seleção contra a Argentina, na .

Desde que deixou o para jogar na Europa, Gabriel Jesus fez quatro gols de pênalti. No entanto, desperdiçou em cinco oportunidades.

Mais artigos abaixo

A confiança por causa de exibições anteriores contra os argentinos talvez tenha feito o atleta se arriscar no amistoso ocorrido nesta sexta-feira. No entanto, ele voltou a falhar em um disparo da marca de 11 metros.

Mas quem poderia se responsabilizar pela cobrança no jogo deste feriado? Roberto Firmino já marcou cinco gols em cobranças de pênalti. Ele, no entanto, desperdiçou quatro oportunidades. Willian, do , fez quatro gols e falhou em uma cobrança.