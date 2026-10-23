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Gabriel Jesus se prepara para realizar o sonho de uma vida inteira: disputar seu primeiro El Clásico, quando o Barcelona receber o Real Madrid neste domingo. O atacante brasileiro, que chegou ao Camp Nou neste verão, começou bem a temporada e está ansioso para enfrentar adversários conhecidos.

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Jesus se prepara para estrear no El Clásico

Jesus se prepara para disputar pela primeira vez o El Clásico, quando o Barcelona receber o Madrid no Camp Nou, no domingo. O atacante brasileiro só chegou ao clube neste verão, mas já está pronto para ter papel de destaque em um dos confrontos mais acirrados do futebol mundial.

É um momento marcante para o atacante de 29 anos, que se adaptou rapidamente à nova vida na Espanha. Ele já marcou quatro gols em sete partidas em todas as competições nesta temporada, mostrando de imediato seu valor ao novo clube e à exigente torcida da casa.

A realização de um sonho antigo no Barcelona

Segundo ele, jogar pelo Barcelona sempre foi seu principal objetivo na carreira. Entrar em campo no lendário Camp Nou contra o maior rival do clube representará a realização de uma ambição pessoal que ele alimenta desde a juventude. Em entrevista à Caze TV, Jesus expressou seu entusiasmo antes do aguardado confronto do fim de semana.

“É realmente um sonho disputar este clássico pela primeira vez”, explicou e admitiu Jesus. “Nunca escondi meu desejo de um dia vestir a camisa do Barcelona. Eu disse isso há vários anos, e esse objetivo também incluía jogar o clássico.”

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Adversários conhecidos do brasileiro

Embora este seja seu primeiro El Clásico, Jesus conhece bem os jogos decisivos e já enfrentou o Real Madrid em grandes ocasiões. O ex-atacante do Arsenal enfrentou o gigante espanhol durante sua passagem de grande sucesso pelo Manchester City, na Inglaterra.

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Ele traz ampla experiência no mais alto nível ao ataque do Barcelona, tendo disputado várias partidas das fases eliminatórias da Champions League e participado de intensas disputas pelo título da Premier League. Ainda assim, reconhece que a rivalidade histórica deste fim de semana cria uma atmosfera única.

“Participei de muitos jogos dessa importância, mas Barcelona contra Real Madrid é, sem dúvida, um dos maiores do mundo”, acrescentou o astro brasileiro.

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Confronto decisivo no Camp Nou

Jesus e seus companheiros agora voltam todas as atenções para o grande confronto de domingo no Camp Nou. O brasileiro estará determinado a manter a ótima fase artilheira deste início de temporada e a ter uma atuação decisiva, capaz de garantir a vitória em sua aguardada estreia no El Clásico.