Gabriel Jesus admite ter ficado chateado por não ter sido convocado por Tite após Copa do Mundo

Gabriel Jesus iniciou a Copa do Mundo da Rússia como um dos destaques da Seleção Brasileira, mas após a eliminação do Brasil para a Bélgica, nas quartas de final, o jogador do Manchester City encerrou o Mundial com atuações abaixo do esperado.

Sem conseguir marcar gols no torneio, o atleta revelou ter ficado chateado com a situação. Em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, Gabriel relembrou a eliminação para os belgas: “Aquela eliminação foi um baque para todos nós. Para mim principalmente. Eu fui para a Copa sendo centroavante e não marquei, isso pesa. Fiquei marcado por isso, as pessoas sempre vão lembrar que o Gabriel não fez gol na Copa".



Sem grandes atuações na Copa, o jogador ficou fora da lista de convocados pelo treinador Tite para o primeiro amistoso da Seleção após o torneio da Rússia. Durante a entrevista, Gabriel comentou sobre o ocorrido.

"Não vou negar, fiquei chateado por não ir, mas vou sempre respeitar a escolha dos treinadores. Tanto do Tite, quanto do Pep (Guardiola, comandante do Manchester City), quando resolverem não me colocar para jogar. Eu quero trabalhar, gosto de melhorar sempre, espero que daqui para frente sejam só coisas boas", disse.