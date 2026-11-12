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O zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhaes veio a público esclarecer as declarações polêmicas de Raphinha, do Barcelona, sobre a gestão de sua condição física na seleção brasileira. O ponta foi alvo de muitos questionamentos após sugerir que seu tempo em campo precisa ser monitorado com cuidado durante a atual Data Fifa.

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Críticas após comentários sobre a condição física

Raphinha provocou polêmica recentemente ao falar sobre a necessidade de controlar seu tempo em campo enquanto se recupera de uma lesão. O atacante do Barcelona afirmou que Carlo Ancelotti conhecia sua situação e pediu que a seleção levasse em conta suas limitações físicas.

As declarações provocaram uma reação negativa, com algumas pessoas questionando sua vontade de defender a seleção brasileira. Em resposta, Gabriel aproveitou uma entrevista coletiva em Singapura, na quarta-feira, para rebater as críticas. Ele afirmou que as intenções de seu companheiro de seleção haviam sido completamente tiradas de contexto.

Esclarecimento da confusão

A polêmica começou com declarações dadas por Raphinha durante uma recente cerimônia de renovação de contrato. Ao destacar que ainda não estava totalmente recuperado, o ponta disse: "O técnico da seleção saberá administrar meu tempo em campo. Nós conversamos, e ele sabe que ainda não estou 100% fisicamente. Peço aos torcedores do Barcelona que não se preocupem com isso."

Gabriel saiu rapidamente em defesa do compatriota e destacou o desgaste provocado pelo calendário do futebol atual. O zagueiro do Arsenal explicou que os jogadores simplesmente não conseguem manter o máximo de intensidade física e mental durante o ano inteiro.

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"Somos jogadores de alto nível, e o que sempre queremos é jogar", disse Gabriel a jornalistas, segundo o Mundo Deportivo. "Acho que muitos interpretaram mal o que Raphinha disse. Somos humanos e, às vezes, precisamos descansar, até mentalmente."

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União no elenco

O calendário intenso do futebol europeu muitas vezes deixa os jogadores enfrentando o cansaço muito antes de se apresentarem às respectivas seleções. Gabriel apontou essa carga de jogos como um fator importante por trás do pedido de cautela feito pelo ponta.

"Na Europa, jogamos a cada dois ou três dias, e são muitas partidas", continuou. "Quando nos apresentamos à seleção, queremos aproveitar ao máximo o tempo aqui e aprender, mas muitos interpretam mal algumas declarações, e foi isso que aconteceu com Raphinha."

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Apesar das críticas externas, o elenco da seleção brasileira segue ao lado do jogador do Barcelona. Gabriel ressaltou que, dentro do grupo, não há dúvidas sobre o comprometimento do ponta. "No grupo, não entendemos as palavras dele como se tivesse vindo aqui para descansar ou algo assim", acrescentou. "Conhecemos bem sua dedicação à seleção; seu comprometimento é exemplar, e ele é um jogador ideal para nós."

Amistosos em Singapura pela frente

O Brasil está na Ásia para dois amistosos internacionais no meio da temporada. A seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e, três dias depois, a anfitriã Singapura.

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Para Raphinha, as partidas são uma oportunidade de mostrar em campo sua condição física, enquanto a equipe médica da seleção terá a tarefa de administrar cuidadosamente seu tempo de jogo para evitar novos problemas.