Gabriel de saída do Corinthians? Veja títulos, jogos e mais números do volante

Gabriel está perto de trocar o Al-Hilal, da , pelo . O volante tem uma oferta de seis milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) e pode assinar com os sauditas nas próximas horas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Em entrevista coletiva na noite dessa quinta-feira (29), logo após a classificação da equipe para a semifinal da 2019, o atleta falou sobre a situação:

"Falta realmente assinar. Tudo aconteceu de maneira rápida hoje. Por estar concentrado, focado na partida, não consegui parar para pensar nisso ainda. Agora vai baixar a adrenalina, vou me reunir com empresários, Corinthians e família para tomar a decisão. Em algumas horas ou pelo menos um dia, as janelas fecham, vai ser definido", declarou.

No clube desde 2017, o meio-campista se tornou um dos pilares do meio de campo formado por Fábio Carille em sua primeira temporada. O atleta foi destaque do time na conquista do daquele ano e também do Campeonato Brasileiro.

Mais artigos abaixo

Nos anos seguintes, Gabriel venceu duas edições de Paulista. Em sua passagem pelo , ele disputou 127 partidas e marcou quatro gols.

Antes disso, ele defendeu , onde venceu um Carioca, e o , onde ganhou Copa do e Brasileirão.