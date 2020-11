Gabigol volta, Pedro fora: o ataque do Flamengo para as oitavas da Libertadores

Rogério Ceni revelou a volta do atacante na coletiva após a vitória sobre o Coritiba. Pedro, lesionado, segue fora

Gabigol está relacionado para o confronto do contra o na próxima terça (24). A informação foi confirmada por Rogério Ceni na coletiva após a vitória contra o Coritiba neste sábado (21), e marca o retorno do atacante, longe dos gramados desde o empate contra o Atlético Goianiense, quando sentiu lesão muscular na coxa direita.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"O Gabriel vai ser relacionado amanhã, ele viaja com a gente. O Pedro continua o tratamento, não sei a volta exata dele, mas vem evoluindo", disse Ceni na coletiva.

Mais times

Com 17 gols na temporada, Gabriel Barbosa é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada ao lado de Bruno Henrique. Pedro é o primeiro com 20 gols, mas sofre com uma lesão muscular que o tirou da seleção brasileira.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Primeiro colocado do grupo A da Libertadores, com cinco vitórias e apenas uma derrota, o Fla estreia no mata-mata da competição contra o Racing, que fez a mesma pontuação no grupo F. Após o início turbulento de Ceni no comando do time da Gávea, o treinador conseguiu sua primeira vitória em quatro partidas.

"Honestamente, as convicções são a única coisa que eu não perco. Jogador tem que ter confiança, treinador tem que ter convicção. Estou feliz, aliviado? O treinador não comemora mais que 5, 10 minutos pq tem que estudar o próximo jogo", revelou o ex-goleiro ao fim da partida contra o .

Para o confronto contra o Racing, Rogério mostra que tem estudado o estilo de jogo e elenco do clube rival, que vive momentos difíceis no campeonato argentino:

Mais artigos abaixo

"Eu venho estudando o Racing desde ontem, para tentar me preparar contra um treinador que já enfrentei em . Até semana passada não estava nos meus planos, mas eu conheço o Becaccece porque joguei contra ele, sei como ele gosta de jogar".

Além de Gabigol, Rogério Ceni conta com os reforços de Filipe Luís e Diego Ribas, que também estão a disposição para o confronto desta terça-feira, que acontece em Bueno Aires.