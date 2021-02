Gabigol vai a julgamento no STJD: quantos jogos ele pode perder por suspensão?

O atacante pode perder a reta final do Campeonato Brasileiro por conta da expulsão em Flamengo x Bahia

Gabigol será julgado na próxima sexta-feira (5), pela expulsão no jogo contra o Bahia, no dia 20 de dezembro de 2020, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante pode desfalcar o Flamengo na reta final da competição, dependendo da punição.

No jogo, que acabou com a vitória Rubro-Negro por 4 a 3, Gabigol recebeu um cartão vermelho direto ainda aos nove minutos do priemiro tempo por, segundo relatado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, o mandar "tomar no c...". Inconformado com a expulsão, o camisa 9 ainda demorou a deixar o campo.

Mais de um mês depois do ocorrido, o STJD anunciou que a sessão virtual para julgamento do atacante será realizada nesta sexta-feira (5), às 10h (de Brasília). O relator do caso será o auditor Eduardo Mello, e Vanderson Maçullo Braga Filho é o presidente em exercício da comissão.

Quantos jogos Gabigol pode perder?

A pena do atacante pode ser tornar uma dor de cabeça para o Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Ainda na disputa pelo título, o Rubro-Negro pode ver Gabigol ser suspenso por até 12 jogos.

O camisa 9 foi denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desrespeitar a arbitragem. Cada denúncia pode lhe render seis jogos de suspensão e, de acordo com o artigo 184, que determina a aplicação cumulativa das penas em caso de duas infrações, Gabigol pode ficar afastado por até 12 jogos.

Com mais cinco jogos a serem disputados pelo Flamengo no Brasileirão, o atacante pode fazer sua despedida da competição na temporada no clássico contra o Vasco, que acontece um dia antes de seu julgamento.

Além de Gabigol, o Flamengo pode perder também Bruno Henrique. O STJD também determinou o retorno do processo contra o atacante pelo caso ocorrido no jogo contra o Goiás, na 11ª rodada. Na ocasião, o camisa 27 rubro-negro atingiu o rosto do volante Breno, que fraturou o nariz.

O caso não havia sido reconhecido pela comissão disciplinar, que entendeu que o lance não fugiu da visão do árbitro. Agora, porém, será analisado na próxima sessão da Terceira Comissão Disciplinar no artigo de jogada violenta, que prevê pena de um a seis jogos de suspensão