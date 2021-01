Gabigol transforma de vez o Grêmio em sua vítima preferida com o Flamengo

Em cinco jogos contra o Tricolor Gaúcho, o camisa 9 marcou cinco vezes... sem contar as assistências

O duelo entre Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, é recheado de capítulos épicos, jogos marcantes e artilheiros que estão na história. Gabriel Barbosa definitivamente é um deles e carimbou, de forma oficial, o Tricolor como sua vítima favorita desde que passou a defender as cores do rubro-negro , em 2019.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No duelo atrasado referente à 23ª rodada do Brasileirão 2020, realizado neste final de janeiro de 2021, o camisa 9 do Fla mostrou o peso que tem na equipe da Gávea: fez gol e deu as duas assistências para Everton Ribeiro e Arrascaeta na vitória por 4 a 2 que mantém o time, segundo colocado no torneio nacional , forte no sonho de mais um título brasileiro.

Evidente que a memória do triunfo por 5 a 0 sobre os gaúchos, que levou o Flamengo à final da Libertadores dois anos atrás, segue fresca na memória de torcedores e personagens de ambos os clubes. Naquele 23 de outubro de 2019, Gabigol estufou as redes duas vezes. Foram os seus dois primeiros gols pintados de preto e vermelho sobre o Tricolor. Longe de serem os únicos: Gabriel voltou a deixar sua marca na vitória por 1 a 0 obtida no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão de 2019 e deixou o seu no 1 a 1 dentro do Maracanã já pela Série A de 2020.

Mas a melhor atuação individual contra o lado azul do Rio Grande talvez tenha vindo nestes 4 a 2 da temporada 2020 (21).

A participação ativa do atacante, para criar e finalizar, voltou a ser uma dor de cabeça para um Grêmio que passa a enxergar Flamengo e Gabigol como seus grandes pesadelos atuais: a última vitória gremista sobre o Rubro-Negro foi em agosto de 2018 e nos oito encontros subsequentes foram sete derrotas. Em duelos contra o Grêmio, Gabigol já acumula cinco gols nas cinco vezes que enfrentou os gaúchos pelo Fla. Nenhum outro clube precisou buscar tantas bolas nas redes contra o atacante desde sua chegada ao Rio de Janeiro .