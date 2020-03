Gabigol, torcedores e mais: o futebol manda o seu apoio a Jesus após positivo para coronavírus

O treinador do Flamengo tetsou positivo para o Covid-19 nos primeiros testes médicos

A notícia de que Jorge Jesus, treinador do , testou positivo em um dos primeiros exames para ver se está infectado com o novo coronavírus causou preocupação geral. Torcedores, não apenas do , e pessoas ligadas ao futebol já estão enviando boas energias para o treinador português – que já perdeu um grande amigo por causa da pandemia.

Em sua conta no Instagram, o treinador publicou um post afirmando estar bem, em quarentena, e sob cuidados médicos. Confira (no topo).

Ainda serão feitos novos testes para comprovar se JJ, de 65 anos, está de fato com o coronavírus Covid-19. Enquanto isso, nas redes sociais, a solidariedade para com o luso é forte.

Gabigol

E uma das mensagens que repercutiu mais rápido foi de Gabigol. O atacante do Flamengo, que tem excelente relação com o treinador, desejou suas boas energias.

Torcedores

Mister você não está sozinho nessa, somos mais de 40 milhões nessa luta. #ForçaMister pic.twitter.com/mOCorQdFbf — Antônio Gonçalves (@QueMengao) March 16, 2020

#ForçaMister vamos vencer essa batalha juntos 🙏🏼 pic.twitter.com/KQm5RRPSrx — CAPITÃO RUBRO NEGROᶜʳᶠ (@CaRN1981) March 16, 2020

Todo apoio e solidariedade a Jorge Jesus, técnico do Flamengo, que deu positivo para o teste do Coronavírus.



Ele ainda passará pela contraprova. #ForçaMister — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) March 16, 2020

Sou tricolor,detesto o Flamengo,mas melhoras jesus 😔 #ForçaMister — Andrey Lima (@AndreyL67836465) March 16, 2020