Gabigol sonha com nova oportunidade na Inter de Milão, diz revista

Atacante segue com o seu futuro indefinido após ter defendido o Santos em 2018

A novela envolvendo o futuro de Gabigol ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (4). Segundo a revista italiana Panorama, o jogador gostaria de ter mais uma oportunidade na Inter de Milão.

“Antes de qualquer decisão, quero falar com (o técnico Luciano) Spalletti. No dia 7 de janeiro, vou me reapresentar. Eu gostaria de ter uma chance na Inter”, disse, segundo a revista, Gabigol a amigos.

Como a Goal Brasil havia antecipado, Flamengo e Fulham estão interessados em Gabigol e topam pagar a totalidade do seu salário.